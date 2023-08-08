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        Haberler Yaşam Serinlemek isteyenler 'Abadiye Şelalesi'ne koştu

        Serinlemek isteyenler 'Abadiye Şelalesi'ne koştu

        Bilecik'te sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Abadiye köyünde yer alan ve buz gibi suyu ile dikkati çeken kanyondaki şelalenin suyuna akın etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 09:31
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        Kent merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Abadiye köyünde, yeşil bitki örtüsü, yükseklikleri 10 ila 30 metre arasında değişen şelaleleri ve serin sularıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Dik kayalıklar arasındaki kanyon, dağcılar tarafından da ilgi görüyor. Çevre illerden gelen özellikle gençler, ormanın içindeki şelalelerin döküldüğü alanlarda buz gibi suya girerek serinlemeye çalışıyor.

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        Kızılcık ağaçlarının hakim olduğu bölge, ayrıca doğada zaman geçirmek ve piknik yapmak isteyenlerden ilgi görüyor. Özellikle son yıllarda sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ziyaretçilerin bölgeye ilgisini artırdı. Köy muhtarı Ahmet Köse, yaklaşık 70 hane olan köyün göçmen olduğunu söyledi.

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        Bulgaristan'dan 1893 yılında buraya atalarının göç ettiğini anlatan Köse, "Dağlık ve kızılcık ağaçlarının bol olmasından dolayı büyüklerimiz buralara yerleşmişler. Burası Uludağ gibi bir yerdir. Kanyoncular şelaledeki kanyondan 1-2 kilometre tırmanıyorlar ve Koyun köyümüz var, oraya çıkıyorlar.

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        Hem suyu hem de havası soğuk. Köyümüz yaşanacak cennet gibi bir yer. Piknik amaçlı gelen çok kişi ve aileler oluyor. Bizim tek şikayetimiz, buralarda çöp bırakıyorlar. Çöp bırakmasalar, daha güzel olacak ve yaşanacak yer olacak. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar ama temiz bıraksalar daha iyi olacak" dedi.

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        Bursa İnegöl'den arkadaşlarıyla birlikte gelen Ömer Tokgöz de şelalenin serin ve ferahlatıcı bir havasının bulunduğunu dile getirerek, "Burada güzel bir ortam var. Suyu da soğuk mekan da soğuk. Türkiye'nin çoğu yerinden kanyona ve hatta şelaleye girmek için gelen insanlar varmış. Arkadaşlarımız vasıtasıyla duyduk, gerçekten güzel yer. Burası ne insanı üşütüyor ne de terletiyor, çok güzel mekan" değerlendirmesinde bulundu.

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        #Abadiye Şelalesi
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