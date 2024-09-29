Serkan Damla: Özelikle çalıştığımız yerden golü yememiz gerçekten bizi üzdü

Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, 3-1 yenildikleri Bodrum FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Damla, Bodrum FK'nin içeride duran toplarda etkili bir takım olduğunu söyledi.

"ÇALIŞTIĞIMIZ YERDEN GOL YEMEK BİZİ ÜZDÜ"

Maç öncesi bütün çalışmaları duran toplar üzerine yaptıklarını anlatan Damla, "Bunun üzerine yoğunlaşmıştık. Canımızı sıkan şey, özelikle çalıştığımız yerden golü yememiz bizi gerçekten üzdü. Maalesef çalıştığımız yerden ilk golü yedik. Lig tecrübesi az olan genç oyuncu kardeşlerimiz var. Bu yüzden yediğimiz goller nedeniyle kırılganlık ve özgüven eksikliği olabiliyor. Maalesef ondan sonra ikinci golü yedik. Oyunu toparlamaya başladık, hamlelerimizle 2-1'e getirdik. Bundan sonra oyun 2-2'ye gelebilirdi. Oyunun kontrolü bize geçmişti. Bireysel bir hatandan üçüncü golü yedik." diye konuştu.

İlk golden ve penaltı pozisyonundan önce net fauller olduğunu savunan Damla, hakemlerin bu konuda çok daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.