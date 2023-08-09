Serkan Keskin ile Meriç Aral ön balayında
Nikâh masasına oturmaya hazırlanan Serkan Keskin ile Meriç Aral, Marmaris'te görüntülendi. Keskin, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Meriç Aral ile Serkan Keskin, Bozburun’da görüntülendi.
Gazetecilerin kendilerini görüntülediklerini fark eden Meriç Aral, bu duruma tepki göstermezken panik yapan Serkan Keskin, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti.
Bir süre sonra Meriç Aral, şezlonguna geçerken Serkan Keskin, denizde kalmayı tercih etti.
Serkan Keskin, daha sonra başka bir iskeleden çıkıp, hızla gözlerden kayboldu.
Meriç Aral ile Serkan Keskin, akşam saatlerinde tekrar plaja gelerek güneşlenmeyi tercih etti.
Serkan Keskin, daha önce yaptığı açıklamada "Yaz sonuna doğru bir düğün planlıyoruz. Tarih ve yer belli değil ancak İstanbul'da olur herhalde" demişti.