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        Haberler Magazin Serkan Keskin ile Meriç Aral ön balayında

        Serkan Keskin ile Meriç Aral ön balayında

        Nikâh masasına oturmaya hazırlanan Serkan Keskin ile Meriç Aral, Marmaris'te görüntülendi. Keskin, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 09:52
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Meriç Aral ile Serkan Keskin, Bozburun’da görüntülendi.

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        Gazetecilerin kendilerini görüntülediklerini fark eden Meriç Aral, bu duruma tepki göstermezken panik yapan Serkan Keskin, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti.

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        Bir süre sonra Meriç Aral, şezlonguna geçerken Serkan Keskin, denizde kalmayı tercih etti.

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        Serkan Keskin, daha sonra başka bir iskeleden çıkıp, hızla gözlerden kayboldu.

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        Meriç Aral ile Serkan Keskin, akşam saatlerinde tekrar plaja gelerek güneşlenmeyi tercih etti.

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        Serkan Keskin, daha önce yaptığı açıklamada "Yaz sonuna doğru bir düğün planlıyoruz. Tarih ve yer belli değil ancak İstanbul'da olur herhalde" demişti.

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        Meriç Aral da daha önce evlilik soruları karşısında, "Evet, olacak inşallah bir şeyler" ifadelerini kullanmıştı.

        #Meriç Aral
        #Serkan Keskin
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