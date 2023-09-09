Haberler Yaşam Serotonin seviyenizi yükseltmenin 5 doğal yolu!

Serotonin seviyenizi yükseltmenin 5 doğal yolu! Hormonlar bir nevi an yaşıyor. Çiğ havuç salatası trendi gibi hileler, kontrolden çıkmış hormonları dengelemeyi vaat ediyor ve TikTok'ta yaratıcılar ve koçlar "kortizol" ve "dopamini" günlük dilimizin bir parçası haline getirdi. Adını duymuş olabileceğiniz başka bir hormon da serotonindir. Cleveland Clinic'e göre serotonin vücutta oldukça yoğun bir hormondur; öğrenmeyi, hafızayı, sindirimi ve hatta vücut ısısını etkiler, ancak serotoninin oynadığı en önemli rollerden biri ruh halinin düzenlenmesindedir. Genel olarak vücudunuzda ne kadar çok serotonin akarsa, kendinizi o kadar mutlu ve sakin hissedersiniz. Habertürk Giriş: 09.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:04 facebook

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Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bunun tersi de doğru olabilir. Düşük serotonin seviyeleri depresyon, anksiyete, fobiler ve diğer duygudurum bozukluklarına neden olabilir. Bu mutluluk hormonundan yeterince yararlanamadığınızda duygusal açıdan kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Bu olduğunda, Harvard Health Publishing'e göre doktor her ikisi de beyindeki serotonini artıran antidepresanlar reçete edebilir.

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İlaçlar depresyon ve diğer zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele eden bazı insanlar için faydalı olsa da serotonin düzeylerini yükseltmenin doğal yolları da vardır. Son zamanlarda kendinizi stresli veya biraz karamsar hissediyorsanız, diyetinizde ve yaşam tarzınızda yapacağınız pratik ayarlamalar, ihtiyacınız olan serotonini reçetesiz olarak sağlayabilir.