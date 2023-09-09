Serotonin seviyenizi yükseltmenin 5 doğal yolu!
Hormonlar bir nevi an yaşıyor. Çiğ havuç salatası trendi gibi hileler, kontrolden çıkmış hormonları dengelemeyi vaat ediyor ve TikTok'ta yaratıcılar ve koçlar "kortizol" ve "dopamini" günlük dilimizin bir parçası haline getirdi. Adını duymuş olabileceğiniz başka bir hormon da serotonindir. Cleveland Clinic'e göre serotonin vücutta oldukça yoğun bir hormondur; öğrenmeyi, hafızayı, sindirimi ve hatta vücut ısısını etkiler, ancak serotoninin oynadığı en önemli rollerden biri ruh halinin düzenlenmesindedir. Genel olarak vücudunuzda ne kadar çok serotonin akarsa, kendinizi o kadar mutlu ve sakin hissedersiniz.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bunun tersi de doğru olabilir. Düşük serotonin seviyeleri depresyon, anksiyete, fobiler ve diğer duygudurum bozukluklarına neden olabilir. Bu mutluluk hormonundan yeterince yararlanamadığınızda duygusal açıdan kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Bu olduğunda, Harvard Health Publishing'e göre doktor her ikisi de beyindeki serotonini artıran antidepresanlar reçete edebilir.
İlaçlar depresyon ve diğer zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele eden bazı insanlar için faydalı olsa da serotonin düzeylerini yükseltmenin doğal yolları da vardır. Son zamanlarda kendinizi stresli veya biraz karamsar hissediyorsanız, diyetinizde ve yaşam tarzınızda yapacağınız pratik ayarlamalar, ihtiyacınız olan serotonini reçetesiz olarak sağlayabilir.
NE YEDİĞİNE DİKKAT ET!
Medical News Today'e göre, mutluluğa giden yolu yiyebilirsiniz ve yalnızca yediğiniz yemeğin tadı güzel olduğunda değil, diyetiniz aslında vücudunuzun daha fazla serotonin üretmesine yardımcı olabilir. Aslında serotonin yiyemeseniz de bazı gıdalarda bulunan ve vücudun kendi serotoninini üretmesine yardımcı olan bir amino asit olan triptofanı tüketebilirsiniz.
Somon, tavuk, yumurta, tohumlar, kuruyemişler, süt ürünleri ve soya (temel olarak protein açısından zengin gıdaların çoğu) sıklıkla triptofan içerir. Serotonin artırıcı özelliklerini artırmak için bu yiyecekleri sağlıklı karbonhidratlarla eşleştirmeyi deneyin.
Bağırsak dostu yiyecekleri öğünlerinize dahil etmek de iyi bir fikirdir. Kayıtlı beslenme uzmanı Clarissa Lenherr, Stylist ile şunları paylaştı: "Serotonin üretimini desteklemek için, mikrobiyomumuza (bağırsaklarda yaşayan ve serotonin ve diğer nörotransmitterleri üreten mikroorganizmalar koleksiyonuna) baktığımızdan emin olmak istiyoruz."
Integrative Medicine: A Clinician's Journal dergisinde 2018 yılında yayınlanan bir araştırma, vücuttaki serotoninin yüzde 95'inin bağırsakta üretildiğini iddia ediyor, ancak sağlıklı bir diyet uygulamazsanız serotonin seviyeleri düşebilir. Bağırsaklarınızı en iyi durumda tutmak için bol miktarda lif açısından zengin prebiyotikler ve probiyotikler yiyin (yoğurt ve diğer fermente yiyecekleri düşünün).
Serotonin tüketen gıdaları da sınırladığınızdan emin olun. İletişim patoloğu ve bilişsel sinir bilimci Dr. Caroline Leaf, Well+Good'a şunları söyledi: "Rafine edilmiş malzemeler içeren bir diyet, vücudunuzun serotonin üretimini etkileyebilir ve bu da ruh halinizi etkileyebilir."
Mümkün olduğunda rafine şekerlerden ve diğer yüksek oranda işlenmiş gıdalardan uzak durun.
DIŞARIDA VAKİT GEÇİRİN
Açık havaya çıkmak, serotonin seviyenizi yükseltmek de dahil olmak üzere genel sağlığınızı birçok yönden iyileştirmenize yardımcı olabilir.
Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi'nde 2020 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, ormanda vakit geçiren kadınların serotonin seviyelerinde kentsel şehirdeki kadınlara kıyasla daha yüksek bir artış görüldü.
Bir ormana erişiminiz olmasa bile, güneş doğduğunda dışarı çıktığınız sürece dışarı çıkmak vücudunuzun serotoninini artırabilir.
Brightside Health'in kurucu ortağı ve baş tıbbi sorumlusu olan psikiyatrist Dr. Mimi Winsberg, Insider'a "Beyin güneşe ve gün ışığına tepki olarak serotonin üretiyor" dedi.
"Güneş ve gün ışığına maruz kalmama, klinik görünümüyle depresyona benzeyen SAB'a neden olabilir. Depresyona veya mevsimsel duygulanım bozukluğuna yatkınsanız, günde bir kez gün ortasında kısa bir yürüyüş için dışarı çıkmak çok faydalı olabilir."
Veya egzersiz rutininizi dışarıya taşımayı deneyin.
Avustralya Queensland Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma (Waterloo Üniversitesi aracılığıyla) dışarıda egzersiz yapan kişilerin, kapalı alanda egzersiz yapanlara göre daha yüksek serotonin düzeylerine sahip olduğunu buldu.
İYİ HİSSETTİREN MÜZİKLER DİNLEYİN
İster bir ayrılığın acısını çekerken dinlediğiniz akıcı çalma listesi, ister sizi heyecanlandırmak için dansa gittiğiniz şarkılar olsun, müziğin ruh halinizi etkilemesi şaşırtıcı değil. O halde, oyuna basmanın serotonin seviyenizi artırabileceği mantıklı geliyor.
Stanford Üniversitesi'nde danışmanlık yapan müzik profesörü Dr. Jeff Smith, "Müzik, en sevdiğimiz şarkıyı duyduğumuzda hissettiğimiz mutluluk hissine katkıda bulunan dopamin ("iyi hissetme" hormonu) ve serotonin gibi nörotransmitterlerin salınımını tetikliyor" dedi.
Bu etki birçok çalışmada görülebilir. Örneğin, "BMC Tamamlayıcı Tıp ve Terapiler" dergisinde 2023 yılında yayınlanan ve DEHB'li (genellikle daha düşük serotonin seviyelerine sahip olduğu düşünülen) çocuklara odaklanan bir araştırma, müzik terapisinin serotonin artışıyla ilişkili olduğunu keşfetti. Hayvan çalışmaları aynı zamanda müzik ve serotonin arasında da bir bağlantı buldu; örneğin 2018'de Neuroscience Letters dergisinde yayınlanan ve farelere odaklanan bir çalışma. Araştırmada, fareler müziğe maruz bırakıldıktan sonra beynin zevk, ödül ve motor kontrolünden sorumlu bölgelerinde daha yüksek serotonin konsantrasyonu tespit edildi.
Neyin serotonin artırıcı bop sayıldığından emin değilseniz, iyimser bir şeyi açmayı deneyin. Veya, Dr. Smith'in belirttiği gibi, ruh halini iyileştiren şarkıların çoğu akılda kalıcı 4/4 zaman işareti veya I-V-vi-IV akor ilerlemesi içerir.
STRESLE MÜCADELE EDİN
Serotonin daha az stresli hissetmenize yardımcı olur, ancak stres aynı zamanda hormon üzerinde ters etki de yapabilir; diğer bir deyişle, yüksek stres seviyeleri aslında serotonini düşürebilir.
Neuroscience & Biobehavioral Reviews dergisinde 2014 yılında yayınlanan bir araştırma, kronik ve şiddetli stresin beyindeki serotonin işlevini zayıflatırken depresif davranışı teşvik ettiğini öne sürdü.
Araştırmacılara göre bu, duygudurum bozukluklarının gelişmesi için bir yol oluşturabilir. 2001 yılında Bilişsel, Duyuşsal ve Davranışsal Sinir Bilimi dergisinde yayınlanan eski bir çalışma da kortizolün (vücudun stres hormonu) serotonin düzeylerini düşürdüğüne işaret ediyor.
Zaten serotonin eksikliğiniz olduğundan şüpheleniyorsanız ve depresyon veya başka bir zihinsel sağlık durumuyla mücadele ediyorsanız, stresi yönetmek söylenenden daha kolay olabilir. Kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturmanıza yardımcı olabilecek bir doktor veya terapistle görüşmeyi düşünün. Aksi takdirde, stresi kontrol altında tutmak için her seferinde yeni bir alışkanlık edinmeyi deneyin. Kendinizi huzursuz hissettiğinizde viral "parmak nefesi yöntemini" deneyin veya koşmak veya resim yapmak gibi rahatlatıcı bir hobiye başlayın.
Ve profesyonel ipucu: Stresli olma konusunda strese girmeyin; bu rahatsızlık aslında bir amaca hizmet edebilir. Sina Dağı'ndaki Icahn Tıp Fakültesi'nde psikiyatri ve sinir bilimi profesörü olan Rachel Yehuda, Forbes'la şunları paylaştı: "Biraz stres önemlidir. Zorluklarla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek çok gerekli ve olumlu sonuçlar doğurabilir, özellikle de üstesinden gelirseniz."
SEVDİKLERİNİZLE VAKİT GEÇİRİN
Serotonin seviyenizi kendi başınıza artırmanın birkaç yolu vardır, ancak bazı doğal ilaçlar bir arkadaşınızın veya sevdiğiniz birinin yardımını gerektirir. Mayo Clinic'e göre masaj terapisinin ve diğer fiziksel temas biçimlerinin vücuttaki serotonini artırdığı gösterilmiştir. Sarılmak ya da omuz ovmak yalnızca fiziksel olarak iyi hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda duygusal olarak da iyi hissettirebilir.
Fiziksel temas size göre değilse gülmek olabilir. Tohoku Deneysel Tıp Dergisinde 2016 yılında yayınlanan bir araştırma incelemesi, kahkahanın stresi tersine çevirdiği ve serotonini artırdığı sonucuna varmıştır. Arkadaşlarınızla şakalaşmak veya ailenizle komik bir komedi dizisi izlemek, vücudun mutluluk hormonlarını doğal olarak uyarmak için gereken tek şey olabilir.
Nasıl bağ kurmayı seçerseniz seçin, sosyalleşmeye ve sevdiklerinizle bağlantı kurmaya zaman ayırmanız çok önemlidir. Bağımlılık tedavi merkezi Ascendant Detox'un tıbbi direktörü Dr. David Seitz, Real Simple'a şunları söyledi: "Arkadaşlar ve aileyle vakit geçirmek, serotonin düzeylerini doğal olarak artırmaya yardımcı olabilir. "
"Yakınlarımızla anlamlı sohbetler, aktiviteler veya hobiler yapmak, ruh halimizi yükseltecek bir amaç ve mutluluk duygusu sağlayabilir."