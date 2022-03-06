Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?



Ben aslında şarkıcıydım. Üstün Poyrazoğlu Orkestrası beni keşfetti. Behiye Aksoy manevi annem gibiydi. Maxim gazinolarında ve İstanbul Gelişim Orkestarası'nda çalıştım. Şarkıcılık yaparken, 'Ah Nerede' filminin çekimleri başlayacaktı. Filmde oynayan Nilgün Atılgan da kuzenimdi. O vesile oldu. Barış Manço ile sahne hayatından tanışıyorduk. O da film teklifinde bulundu. Barış Manço'nun ilk ve tek filmi olan 'Baba Bizi Eversene' filminde rol aldım. Arka arkaya bu filmlerde rol aldıktan sonra bir gün telefonum çaldı. Telefonu açtım; 'Ben Kemal Sunal' dedi, kaldım... 'Ne alaka?' dedim. 'Ben de Elizabeth Taylor' dedim, kapadım telefonu... İki dakika sonra bir daha aradı. Ardından baktım gerçekten de o. Sonra 'Seninle film yapmak istiyorum' dedi. 'Neden ben?' dedim. O da 'Neden olmasın?' dedi. O zaman da Fatma Girik ile yapım şirketi kurmuşlardı. 'Umudumuz Şaban' filminde Kemal Sunal ile oynadık. Az filmde rol aldım ama o filmlerde hep akıllara kazınan yapımlardı. Bu da benim şansım oldu.