İkizi Şeniz Çetin gibi oyunculuğa adım atan Serpil Çetin, Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu’nun baş rolünü paylaştığı “Çarpışma” dizisinde rol almaya başladı.

Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Serpil Çetin,"Çok iyi bir oyuncu kadrosunun olduğu bir proje'de yer aldığım için kendimi çok şanslı görüyorum" dedi. İkiz kardeşler Cem Yılmaz hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktılar.