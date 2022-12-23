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Serpil Timuray kadın liderler listesine 4'üncü sıradan girdi

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO’su Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak ve işyerinde çeşitliliği teşvik etmek için yaptıkları çalışmalarla rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı global 'HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2022' listesinde 4'üncü sırada yer aldı

Serpil Timuray kadın liderler listesine 4'üncü sıradan girdi
HABERTURK.COM

Telekomünikasyon şirketi Vodafone Grubu’nun Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO’su Serpil Timuray, Yahoo Finance tarafından uluslararası düzeyde hazırlanan, kadınların iş hayatında temsiliyetini ve yükselmesini desteklemek konusunda rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı “HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2022” listesinde 4'üncü sırada yer aldı.

Listeye, kendi kariyerlerinde önemli başarılara imza atmanın yanı sıra işyerinde cinsiyet eşitliğinin artması için çalışan ve kadın çalışanların kariyerlerinde yükselmesine destek olan kadın liderler seçiliyor.

Timuray'ın, liderlik ettiği Vodafone Avrupa Bölgesi’nde, 2025’e kadar kadın yönetici oranının yüzde 40’a yükseltilmesini hedeflediği belirtildi.

Öte yandan, Timuray'ın Türkiye’de de kadın çalışanların desteklenmesine yönelik bireysel faaliyetlerini sürdürdüğü, bugüne kadar çok sayıda kadın yöneticiye mentorluk yaptığı da aktarıldı.

Timuray, aynı zamanda Türkiye’nin kırsal kesimlerinde lisans eğitimi görmekte olan kız öğrencilere de mentorluk yapıyor.

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