Bitcoin fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Son dönemde Kripto paralara olan rağbetin ardından bilinirliği en fazla ve en değerli kripto para birimi olan Bitcoin 59 bin dolar seviyesinden 46 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Peki 13 Mayıs Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin fiyatlarında son durum...

BİTCOİN KAÇ DOLAR/TL OLDU?

Bitcoin Tesla CEO'su Elon Musk'ın araç satışında Bitcoin kullanımını askıya aldığını duyurmasının ardından sert düşüş yaşadı. Bitcoin 46 bin dolar seviyesine kadar geriledikten sonra toparlandı ve 49.899,9 dolar seviyesine kadar yükseldi. An itibariyle Bitcoin 49 bin dolar seviyesinde işlem görüyor bu rakamda TL cinsinden 425.027,87 TL olarak hesaplanıyor