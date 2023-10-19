SERT DÜŞÜŞ | Borsa neden düşüyor, ne oldu? 19 Ekim Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa neden düştü, düşmeye devam eder mi?

SERT DÜŞÜŞ | Borsa neden düşüyor, ne oldu? 19 Ekim Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa neden düştü, düşmeye devam eder mi?

Borsa İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürüyor. İsrail-Filistin çatışması küresel piyasaları, negatif yönde etkilemeye devam ediyor. Peki, Borsa neden düştü, ne oldu ve borsa düşüşü devam edecek mi? İşte 19 Ekim 2023 Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün nedeni...

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BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,94 değer kaybederek günü 7.769,03 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,62 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 102,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,76 ile madencilik oldu.