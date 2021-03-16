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Sert düşüşün ardından Bitcoin yükseliş eğiliminde

Sabah saatlerinde kısa süreliğine 54.000 doların hemen altını gören Bitcoin buradan gelen alımlarla yeniden 56.000 doların üzerini gördü. Ethereum da yeniden 1.800 doların üzerine çıktı

Sert düşüşün ardından Bitcoin yükseliş eğiliminde

Haftasonu. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yeni koronavirüs destek paketini onaylamasının etkisiyle 61.481 doları görerek rekor kıran Bitcoin'de dün Hindistan'dan gelen haberler sebebiyle sert bir düşüş yaşandı.

Dünyanın en büyük 5. ekonomisi olan Hindistan'da hükümetin kripto paraları yasaklayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı bildirildi. Bu haberin etkisi ve zirveden gelen kâr satışlarıyla Bitcoin'de sert bir düşüş yaşandı.

Bitcoin bu sabah 53.980 dolara kadar geriledi. Ancak 54.000 doların altında çok kısa bir süre kaldı. Bu seviyeden gelen alımlarla yönünü yukarı doğru çevirdi. Bitcoin TSİ 12.15 itibarıyla yeniden 56.000 doların üzerini gördü.

Aslında ABD'deki yeni koronavirüs paketinin yanında kurumsal alımların devam etmesi kripto para piyaslarını desteklemeye devam ediyor. Bugün ve yarın Hindistan eksenli olumsuzlukların piyasaya ne kadar etki ettiği daha kesin bir şekilde ortaya çıkacak.

RIPPLE SERT YÜKSELDİ

Bitcoin'deki toparlanma altcoinlere de bugün için yansımış durumda. Sabaha karşı 1706 dolara kadar gerileyen Ethereum öğleden sonra yeniden 1800 doların üzerine tırmandı. Son 24 saatte en dikkat çekici yükselişlerden birisi yüzde 11.6 ile Ripple'da yaşandı.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 62'si son 24 saatte dolar bazında değer kazandı. 1 trilyon 643 milyar dolara kadar gerileyen kripto paraların toplam piyasa değeri de böylece yeniden 1 trilyon 718 milyar dolara çıktı.

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