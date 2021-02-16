Bahçeli: Kandil'e bir şafak vakti Türk bayrağı dikilmelidir 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir milletin mukavetini kıracak, muvaffakiyetini kısıtlayacak bir kuvvet henüz görülmemiştir. Bu vatan inanmış vicdanların şükür duasıdır. Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Bu coğrafyayı bonus diye almadık. Kan verdik, can verdik, bu topraklara vatan dedik. Üzerimizde hesap yapanların ışık diye ateşe koştuklarını, cayır cayır yandıklarını gördük.

Şuur varsa akıl vardır, fikir vardır, çare vardır, atılgan ve çevik bir irade vardır. Milli birliğimizi ve bekamızı muhafaza ettik. Dün yedi düven topraklarımıza saldırmıştı. Bugün de kiralık tetikçileriyle karşımızdadır. Bu tehdidi ciddiye almayan, bölücülük sorununu örtbas etmeye çalışan, beka mücadelesini küçümseyen kim varsa eli silahlı terörist kadar adidir, alçaktır. Hıyanet ile haysiyet arasında bir seçenek veya ara durak yoktur. Ama'ları, fakat'ları el yapımı patlayıcı gibi konuşlandıran, kanlı örgütün adını anmaktan imtina edenler sadece korkak ve kokuşmuş değil, terörün koçbaşlarıdır.

Bu koçbaşları Türk milletine ve Türkiye'ye ait her değere mesafelidir. Bunların hüviyetini biliyoruz. 10 Şubat 2021'de Gara bölgesine yapılan harekat, geçtiğimiz cumartesi günü tamamlanmıştır. Çok sayıda terörist hıyanetlerinin bedelini canlarıyla ödemiştir. Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmaması, döktükleri kanların varlıklarından sorulmasıdır.

"KANDİL'E TÜRK BAYRAĞI DİKİLMELİ"

Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağı dikilmeli, terör elebaşları mağaralara gömülmelidir. Mahmur'da terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Sincar'ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur. Millet ve vatan bu kahraman şehitlerimize minnettardır. 13 vatandaşımız, 13 kahraman kardeşimiz bir mağara deliğinde şehit edildiler. Bu katliam bir canavarlık örneğidir. Suçsuz, günahsız ve savunmasız insanlara kurşun sıkmak terörün ilkel yönünü teşrfi etmiştir.

"GARA ÖNCESİ VE SONRASI AYNI OLMAYACAK"

Bu kadar mı alçaldınız, bu kadar mı insanlıkla aranızı açtınız? Sözde insan hakları savunucuları şimdi ne diyeceksiniz, ne yazacaksınız? Bu cinayetleri nasıl tevil edeceksiniz? Gara'da akan kan hepinizi boğacak. Bundan sonra Gara öncesi ile Gara sonrası aynı olmayacaktır. PKK'nın yanında saf tutan kim varsa tepeden tırnağa tutuşturulacaktır. Türk milletinin izzet-i nefsiyle oynamanın bedeli ağır sonucu, silahlı eşkıyaya, siyasi ortakçılarına felaket olarak yansıyacaktır. Hainlerin kafaları koparılacaktır. O meşhum mağarada Türk milletinin tamamına ateş açılmıştır. Biz göreceğimizi gördük, çekeceğimizi çektik. Acılara dayandık, sıramızı savdık. Bundan sonra gerisini bölücüler, işbirlikçiler, teröristler düşünmelidir. Herkes kulağını açsın ve bizim kim olduğumuzu dinlesin.

Gara'da şehit olan vatan evlatlarımıza rahmetler niyaz ediyor, tedavisi devam eden kardeşlerime şifa niyaz ediyorum.

"KARAR ARİFESİNDEYİZ"

Türkiye, terörün insanlık dışı hunhar eylemleriyle 37 yıldır mücadele halindedir. Ağzı süt kokan bebeklerimizi öldürdüler. Analara, babalara, bacılara, ninelere kıydılar. Çocukları yetim, gelinleri dul bıraktılar. Şehirlerimizde bomba patlattılar, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptılar. Çeteler kurup haraç toplamaya yeltendiler. İnsan hakları dediler, özgürlük masalına sığındılar. Hükümete desteğimiz tamdır.

Bu vatandan, ülkeden hainlerin tamamını söküp atmalıyız. Sınırlarımızda tek bir örgütün tutunmasına izin vermemeliyiz. Artık karar arefesindeyiz. Cumhuriyetin 100'üncü yılında terörü bitirmiş, kardeşliğimizi tahkim etmiş şekilde girmeliyiz. Gara'da yaşanan barbarlık bir kırılma anıdır. Terörün elebaşları birer birer sallandırılmazsa öfkemiz dinmeyecektir.

Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır. Teröre siyasi ve ideolojik ikmal yapan, Türkiye düşmanlarının suyunu mu keseceğiz yoksa oy kaygılarıyla göz mü yumacağız? Talihimiz buymuş, alışacağız mı diyeceğiz. Herkes nerede durduruğunu gözden geçirmelidir. Demokrasiyi yozlaştıranlara sessiz mi kalacağız?

HDP'YE: MAZBATALI TERÖRİSTLER

Türk devletinin ekmeğini yiyip, havasını soluyan, hazinesinden geçinip imkanlarından yararlanan nifak saçan, suikast düzenleyen siyasi terör safralarının yakasından tutmak, her muhterem milletvekili için namus meselesidir. Bebek katiline sayın diyen milletvekili istemiyoruz. Teröriste gerilla diyen milletvekillerine dayanımıyoruz. Sırtını PKK'ya, YPG'ye dayanan hainlere milletvekilliği haramdır. Yeter artık sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele var oluş, yok oluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa kopacaktır. Mazbatalı teröristler gazi Meclis'te olamaz. Bu kutlu çatı altında düşmana methiye düzenlerin ne işi var? Şerefsizlere sempati besleyenlerle ile tasmaları Kandil'den tutulan müptezellerle aynı yerde nasıl buluşacağız? Hak mıdır, adalet midir? Onların demokrasi mücadelesi içinde oldukları iddia ediliyorsa bizim yaptığımız nedir?

HDP sözde diplomatik çabalardan bahsediyor. Kiminle diplomasi? Terör örgütüyle diplomasi nerede söz konusudur? Utanmazlar, yüzsüzler PKK'nın değil, iktidarın hesap vermesini söylüyorlar. HDP, PKK'nın bagaj kapağıdır. PKK'nın kundura giymiş halidir. Seri bir katilin işlediği cinayetleri lanetlemesi abesle iştigaldir. HDP'nin kapatılmasına yönelik kısa metrajlı üç maymunu oynayan kimdir? HDP, kapatılmadan PKK'nın ayağını TBMM'den kesmenin başka formülünü bilen aslan parçası başka bir demokrat var mıdır? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmayı değerli buluyorum. Bu milletvekillerinin ve diğer HDP'lilerin milletin paralarıyla aldığı maaş haramdır, zıkkımdır.

CHP'YE: KES-KOPYALA-YAPIŞTIR MESAJLAR

Halk TV PKK TV'si haline gelmiştir. CHP'ye ne demeli? HDP lobisini nasıl değerlendirmeli? Kılıçdaroğlu başta olmak üzere kes-kopyala-yapıştır şekilde taziye mesajı yayınlayan CHP'lilerin PKK adını zikretmediği anlaşılmıştır. Kirli ve kurnaz bir taktiktir. Akıllarınca ittifak ortaklarını rahatsız etmek istemiyorlar. Dostlar birbirini alışverişte görürken, akıllarınca darılan gücenen olmayacaktır.

CHP yönetimine sesleniyorum, Gara katliamcısını saklamak size hiçbir şey kazandırmayacak, aziz milletin gözünden sizi düşürecektir. PKK'ya katil, eşkıya demek sizi ancak onur, şeref ve itibar kazandıracaktır. Gara katliamına, kaymak tabaka, mutlu azınlık nasıl yaklaşıyor? Beyzadelere soruyorum manzara güzel mi, martılar uçuşuyor mu, demlenirken insan haklarını da meze yapıyor musunuz? İP'in başkanı terörist Demirtaş ile kahvaltıda buluşmaya hevesli midir?

HDP, Kürt kökenli kardeşlerimin değil, hıyanetin temsilcisidir. Bu HDP insan kaçakçısıdır. HDP'yle hesaplaşmadan PKK'yı bitirdik, yok ettik diyemeyiz. HDP'nin kapatılması elzemdir, Yargıtay gereğini yapacaktır. Tarih önünde yapmak durumundadır. İP'in başkanı HDP'nin kapatılması konusunda avam bir dil kullanarak üç kağıt yapıldığını beyan etmiş. Biz kimin üç kağıt yaptığını, figüranlığa özendiğini iyi biliyoruz. İP'in başkanı HDP'yi Kürt siyasi hareket olarak değerlendiriyor. İttifak ortakları birbirinin ayağına hiç basar mı? Bu şahıs cehaletine yanmıyor da bize ne yapacağımızı anlatıyor. CHP ve İP rahat olsunlar, olacaklar da zorlarına gitmesin. MHP siyasi partiler kanunun 100'üncü maddesinden kaynaklanan hakkını kullanarak tarihi mücaraatını mutlaka yerine getirecektir.

"AYM KENDİNİ FESHETSİN"

Anayasa Mahkemesi'nin bir kereye mahsus kabul edilen geçici 20'nci maddeyi yanlış yorumladığı açıktır. Ne hikmetse hak ihlalleri hep şaibeli olan isimlerle ilgili verilmektedir. Aynı mahkeme Can Dündar, terörist Demirtaş hakkında hak ihlali kararı vermiştir. Osman Kavala'nın tutuklanmasının hukuki olmadığı gerekçesiyle ihlal kararını oybirliğiyle kabul etmiştir. Milletin haklarını hiç hesaba katmadığı görülmektedir. Bu AYM kimse hizmet etmektedir, kimin mahkemesidir, hak konusu sırf Türkiye'nin Anayasal düzenini bozanlar için mi geçerlidir? Bir teröristin ne hakkı olacaktır ki AYM buna çanak tutsun. AYM milletin mahkemesi olmayacaksa, Türkiye'nin egemenlik ve tarihsel haklarını çiğneyenlere destek vermeyi sürdürecekse kendisini feshetsin, başındaki zat da istifa etsin.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama, şaibeli işbirliğini teşhir etmiştir. ABD'nin Gara vandallığını bilmemesi aklımızla alay etmek, PKK'nın değirmenine su taşımaktır. Bazı senatörlerin Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektup hakkımızı ve hukukıumuzu karalama teşebbüsünden başka bir manaya gelmemektedir.

Hakkı biliriz, hakkımızı da hiç kimseye çiğnetmeyiz. Türkiye'nin kuyusunu kazanların cezasına inanırız. CHP milletvekilinin dokunulmazlığı konusu komisyona geldiğinde MHP tutarlı davrancak ve dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oyunu verecektir. 48 milletvekili hazırdır.

Kimlere deva olacağız ipotekli bir partinin başkanı Anayasa'nın ilk 4 maddesinin tartışılabileceğini söylemiştir. Sen git önce kendini tartışmayı dene. Siyasi dönekliğini tartışmayı iste. İlk 4 maddeyi tartışacak babayiğit henüz doğmadı, buna niyetlenen Babacan'ı ise uyarıyorum; böyle giderse tarihin hışmından kurtulamaz. "