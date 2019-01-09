2000 kişilik seyirci kapasiteli konser alanına sahip Dorock XL Beşiktaş, müziğin tüm tarzlarını aynı çatı altında topluyor. Haftanın 7 günü kapıları açık olan Dorock XL Beşiktaş, canlı performanslarıyla müzikseverleri bekliyor.



11 Ocak Cuma akşamı Sertab Erener’in sahne alacağı Dorock XL Beşiktaş’ta, 12 Ocak Cumartesi Melek Mosso, 13 Ocak Pazar Miras, 15 Ocak Nova Norda, 16 Ocak DJ Ali Taş ile 80’ler & 90’lar Türkçe Pop, 17 Ocak Kurtalan ft. Seyyal Taner, 18 Ocak Göksel, 19 Ocak Hayko Cepkin sahne alacak.

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