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Haberler Müzik Sertab Erener'den 'Şanışer' sürprizi - Magazin haberleri
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Sertab Erener'den 'Şanışer' sürprizi

Sertab Erener, önceki akşam sahne aldı. Şarkıcıyı, uzun aradan sonra İstanbul'da verdiği ilk açıkhava konserinde hayranları yalnız bırakmadı

Sertab Erener'den 'Şanışer' sürprizi - Magazin haberleri
Sertab Erener'den 'Şanışer' sürprizi
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HABERTURK.COM

İlk iki şarkıdan sonra dinleyicilerine "Merhaba İstanbul!" diyen Sertab Erener, sözlerini, "15 gün önce köşe bucak kaçtığım Covid'e yakalandım ve yeni yeni toparlanıyorum ama sizden gelen enerji ile bugün ve bundan sonra çok daha iyi olacağım. Sizler de kendinizi koruyun." dedi.

Erener, ardından, "Tekrar hoş geldiniz. Hep birlikte şarkılar söyleyeceğimiz, dans edeceğimiz, kurtlarımızı dökeceğimiz, eğlendiğimiz bir gece olsun." ifadelerini kullandı.

SERTAB ERENER'İN KONUĞU RAPÇİ ŞANIŞER İDİ

Sohbetin ardından şarkılarına devam eden Sertab Erener, 'Zor Kadın', 'Yanarım', 'Aşk', ''Rengarenk', 'Vur Yüreğim' 'Olsun' 'gibi 27 yıllık kariyerinin sevilen şarkılarını söyleyen Erener'in ikinci yarıda bir de seyircilere sürprizi oldu. Sahneye çıkan rapçi Şanışer, Erener ile beraber 3 şarkı söyledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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