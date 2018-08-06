Sertab'tan seksi pozlar

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'Sertab'ın Müzikali' ile Harbiye konserlerini tamamlayan son olarak ise Uniq'i sallayan Sertab Erener turneye hazırlanıyor. Müzik dünyasındaki 25. yılını geride bırakan 53 yaşındaki sanatçı eski ve yeni tüm şarkılarını seslendireceği konserlerde Ağustos ayı boyunca turnede olacak.