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Sertifikalı tohumda 2023 hedefi 1,5 milyon ton üretim

Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer, Türkiye'nin tohum sektöründe dünyada ilk 10 ülke içinde yer aldığını belirterek, 2023'te 1,5 milyon tonun üzerinde sertifikalı tohum üretmeyi hedeflediklerini söyledi

17.09.2018 - 13:00 | Güncelleme:

Gençer, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tohumculuk sektöründe gururla konuşulacak seviyeye ulaştığını ifade etti.

Tohumculuk sektöründe son 20-25 yılda önemli kazanımlar elde edildiğini dile getiren Gençer, dünya sıralamasında ilk 10 içinde yer alan, 70'ten fazla ülkeye tohum ihraç edebilen bir sektör olduklarını bildirdi.

Gençer, sertifikalı tohum üretiminde 1 milyon 50 bin ton seviyesine ulaşıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu, 5 yıl önce bizim 2023 hedefimizdi ama biz çok şükür 2017'de, 2023 hedefimizi gerçekleştirebildik. Bu da sektörümüzün dinamik yapısının ve çok hızlı şekilde güzel çalışmalar yaptığının göstergesi. 70'ten fazla ülkeye 150 milyon dolar civarında tohumluk ihracatı gerçekleştiriyoruz. Her yıl ciddi anlamda geliştirdiğimiz tohumlukları tescil edip, üretime dahil ediyoruz. Sertifikalı tohumluk üretim rakamlarımızı hızlı bir şekilde artırmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz, 2023'e doğru 1,5 milyon tonun üzerinde sertifikalı tohum üretmek olacak."

"GDO VE HİBRİT TOHUM KONUSUNDA BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR"

Gençer, GDO ve hibrit tohum konusunda kamuoyunda ciddi anlamda bilgi kirliliği olduğunu belirterek, bu durumun üreticileri tedirgin ettiğini söyledi.

Türkiye'de GDO'lu tohum üretimi, ihracatı, ithalatı olmadığını dile getiren Gençer, şunları kaydetti:

"GDO'lu tohumlarla ilgili ülkemizde hiçbir çalışma yok. Bunun çok iyi bilinmesi lazım ama hibrit olarak bahsettiğimiz tohumlar tamamen doğal ve melez tohumlar. Hibrit tohumların GDO'lu tohumluklarla karıştırılmaması gerekir. Tüm hibrit tohumluklar sağlıklıdır, çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Tam tersi üstün özellikli tohumluklardır. Tercih edilmesi gereken tohumluklardır. Bunları kullanmakta hiçbir sakınca söz konusu değil. Bu anlamda bilgi kirliliğinin düzeltilmesi gerekiyor. Yurt dışına bağımlılık gibi konularda da yanlış bilgiler var. Biz tohum ihraç eden bir ülke konumundayız. Dolayısıyla her geçen gün ihracat rakamlarımız artıyor, bu konudaki yanlış bilgilerin de kısa sürede düzelmesini temenni ediyorum."

Gençer, üreticilerin yüksek kalitede ve verimli ürün elde etmeleri için mutlaka sertifikalı tohum kullanmaları gerektiğini, bakanlığın bu alanda önemli destekler verdiğini de sözlerine ekledi.

 

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