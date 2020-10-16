Sertifikalı tohumluk patates üretim alanları genişliyor - SİVAS

AA

İklim koşulları ve hastalıktan ari topraklarıyla sektörün merkezinde yer alan Sivas'ta sertifikalı tohumluk patates ekim alanı bu yıl 13 bin 500 dekardan 19 bin 500 dekara çıktı.

Sahip olduğu baraj, gölet ve modern sulama tesisleriyle tarımsal altyapısı giderek güçlenen kentte hasat sonunda 85 bin ton rekolte bekleniyor.Kente 18 kilometre uzaklıktaki Göydün köyünde başlayan hasattan elde edilen ilk sertifikalı tohumluk patatesler, yurt içi ve yurt dışına pazarlanmak üzere yola çıktı.

Doğa Tohumculuk Ar-Ge Merkezi Genel Müdürü Mete Kaan Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de farklı bölgelerde yaklaşık 30 bin dekar alanda tohumluk, ham madde ve donuk ürün olarak patates ürettiklerini belirtti.Sertifikalı tohumluk patates ekimini ülke genelinde 10 bin dekar alanda gerçekleştirdiklerini anlatan Çubukçu, "Biz bu yıl sonunda 40 veya 45 bin ton sertifikalı tohumluk patates almayı planlıyoruz. Sivas'ta ise 5 bin 500 dekar alanda bir üretimimiz var ve toplamda 20 bin ton üretim bekliyoruz." dedi.

- Rusya, Irak ve Azerbaycan'a da gönderiliyor

Çubukçu, tohumluk üretiminde yüksek rakım ve hastalıktan ari toprakların çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Sivas bölgesinin ortalaması 1200 rakımın üzerinde ve burada hastalıktan ari topraklar mevcut. Yani bu üretimde toprakların temiz, iklimin de serin geçmesi lazım. Tohumluk kalitesini etkileyen bu kriterlerden dolayı tercihimizi en çok Sivas'tan yana kullanıyoruz." diye konuştu.

Sertifikalı tohumluk patates üretiminin yarıya yakınının yerli çeşitlerden karşılandığını dile getiren Çubukçu, Ar-Ge çalışmalarıyla ürettikleri 17 çeşit yerli patatesten 7'sinin tescillendiğini, hasat dönemi bittiğinde de 13 bin ton yerli çeşit ve sertifikalı ürün almayı planladıklarını kaydetti.Çubukçu, üretilen tohumlukların yurt içinde birçok firmaya ve çiftçiye satışının yapıldığını, başta Rusya, Irak ve Azerbaycan olmak üzere çok sayıda ülkeye de ihraç edildiğini bildirdi.