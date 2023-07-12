Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Servet Çetin: Transferde çok zorlanıyoruz

        Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 11:26
        "Transferde çok zorlanıyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çetin, "Transferde gerçekten çok zorlanıyoruz. Bazen antrenmana bile yoğunlaşamıyoruz. Antrenman bitiyor, oyuncu bakıyoruz, arada yemeğimizi yiyoruz, tekrar antrenman daha sonra gece yatana kadar oyuncu izliyoruz, uyuyamıyoruz. Çok zor bir dönem" dedi.

        Sivas kampına dahil olan 12 altyapı oyuncusunun performansı hakkında konuşan Çetin, "Kaleci ile beraber altyapıdan kampımıza katılan 12 oyuncu var. İçlerinde gerçekten çok yetenekli futbolcu kardeşlerim var. Tek handikapları fiziki açıdan biraz eksiklikleri var. O da pandemi döneminde verilen 2 senelik ara bence bunların gelişimini etkiledi diye düşünüyorum. Yetenek olarak kesinlikle çok yetenekli oyuncularımız var. Sadece fiziki olarak eksiklikleri var. Onları giderebilirsek iyi futbolcular çıkacağını düşünüyorum. Buraya bir yatırım yapılıyor ve altyapıya da önem veriliyor. Çok da doğru bir karar. Bizim de amacımız oradaki oyuncuları yukarıya kazandırabilmek. Kabiliyet ve yetenek olarak oldukça yetenekli arkadaşlarımız var. İnşallah onlardan da faydalanacağız” dedi.

        "HAK EDENİ OYNATACAĞIM"

        Yeni sezonda hak eden futbolcuya formayı vereceğini vurgulayan 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Şu an benim için herkes aynı çerçevede, kim hak ederse ben adil bir şekilde yöneteceğim ve adil bir şekilde forma şansı vereceğim. Hak eden olursa yaşı benim için önemli değil, oynatmadığım zaman bir eksikliği vardır, oynattığım zaman da ben bir şeyler görmüşümdür o futbolcuda. Bu konuda çok adil olacağım, hak edeni oynatacağım bir yapıda insanım” ifadelerini kullandı.

        "EMRAH BAŞSAN'IN DIŞINDA BİTEN YOK"

        Servet Çetin, takımdaki transfer çalışmalarına ilişkin yöneltilen soruya ise "Transferde gerçekten çok zorlanıyoruz. Bazen antrenmana bile yoğunlaşamıyoruz. Antrenman bitiyor, oyuncu bakıyoruz, arada yemeğimizi yiyoruz, tekrar antrenman daha sonra gece yatana kadar oyuncu izliyoruz, uyuyamıyoruz. Çok zor bir dönem. Sivasspor’a uygun oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Bir havuz var ve bu havuzun içerisinden bütün takımlar oyuncu almaya çalışıyor. Biz de kendimize uygunu seçmeye çalışıyoruz. İşimiz gerçekten çok zor. Aslında bu işlerin 1 yıl öncesinden planlanıp, oyuncular takip edilip, beğenilen oyuncular listeye alınıp, bu transfer sürecini böyle yürütmek en doğrusu. Şu an bizim işimiz zor, birkaç gün içerisinde transferleri yapmamız gerekiyor. Emrah Başsan’ın dışında şu anda kesinleşen bir transfer yok ama beğendiğimiz ve irtibatta olduğumuz oyuncular var. Görüşülüyor ama şu anda Emrah’ın dışında net bir şey yok. Aradığımız bölgeler zaten belli" cevabını verdi.

        "KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMDE YOK"

        Bu sene kaleci transferi yapmayacaklarını da sözlerine ekleyen Çetin, "Şu anda kaleci transferi gündemimizde yok. Sivas halkı kalecilere güven versin, gerçekten ben çok güveniyorum, onlar da güvensinler. Kalecilerimizin yeni sezonda iyi performans elde edeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Zuckerberg UFC şampiyonlarıyla antremanda
        Zuckerberg UFC şampiyonlarıyla antremanda
        İnsan tacirlerinden akıllara zarar sözler!
        İnsan tacirlerinden akıllara zarar sözler!
        Maaşlara yüzde 41 zam yaptı
        Maaşlara yüzde 41 zam yaptı
        İşte Angelino operasyonu!
        İşte Angelino operasyonu!
        Prof. Görür'den Marmara depremi için bir uyarı daha
        Prof. Görür'den Marmara depremi için bir uyarı daha
        Finli siyasetçi ırkçı paylaşımları nedeniyle özür diledi
        Finli siyasetçi ırkçı paylaşımları nedeniyle özür diledi
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        Orman yangınında yaralanan görevliden acı haber!
        Orman yangınında yaralanan görevliden acı haber!
        Neden ayrılmak istiyor? İşte 4 madde
        Neden ayrılmak istiyor? İşte 4 madde
        719 bin EYT’li “çalışmaya devam” dedi
        719 bin EYT’li “çalışmaya devam” dedi
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Manson tarikatının üyesiydi: 53 yıl sonra tahliye edildi
        Manson tarikatının üyesiydi: 53 yıl sonra tahliye edildi
        Kararını verdi!
        Kararını verdi!
        Sıcaklıklar 4 derece artıyor!
        Sıcaklıklar 4 derece artıyor!
        Polemiğin perde arkası
        Polemiğin perde arkası
        Yanardağ harekete geçti: Yetkililer uyardı!
        Yanardağ harekete geçti: Yetkililer uyardı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"