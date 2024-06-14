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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Servet Yardımcı: Milli Takım'dan EURO 2024'te başarı bekliyorum - Futbol Haberleri

        Servet Yardımcı: Milli Takım'dan EURO 2024'te başarı bekliyorum

        UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'dan beklentisinin büyük olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 23:19 Güncelleme: 14.06.2024 - 23:19
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        "Milli Takım'dan başarı bekliyorum"
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        UEFA İcra Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı, Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024'ün Münih Futbol Arena'da Almanya ile İskoçya arasında yapılan açılış maçını izledi.

        Karşılaşma öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Yardımcı, Almanya'nın şampiyonaya iyi hazırlandığını belirterek, "Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları'ndan sonra en büyük üçüncü organizasyon. Bir ay boyunca bir futbol şöleni olacak. Almanya çok iyi hazırlandı. UEFA ile mükemmel bir hazırlık dönemi geçirildi. En son Avrupa Şampiyonası'nı dünyada 5,2 milyar insan izledi. Bu turnuvanın daha fazla insana ulaşması bekleniyor. Ekonomik olarak ev sahibi ülkeye büyük bir katkı sağlıyor. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğiz. Beş şehrimizde maçlar oynanacak. Bize de ekonomik olarak katkısı çok büyük olacak. Çok büyük sayısı turist ülkemizi ziyaret edecek. Berlin'de 6 müsabakada 2,5 milyar dolarlık bir ekonomik hareketlilik bekleniyor. Diğer şehirlerle muazzam bir ekonomik hareketlilik ortaya çıkıyor. Avrupa Şampiyonası, UEFA'nın en değerli ve önemli turnuvası." diye konuştu.

        "ÇOK YETENEKLİ BİR KADROMUZ VAR"

        Servet Yardımcı, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takım ile ilgili, "Milli takımımızın da burada olması, buradaki futbol şöleninde bulunması bizim için de mutluluk ve heyecan verici. Milli takımımızdan başarılar bekliyorum. Çok yetenekli ve iyi bir kadromuz var. İnşallah güzel hazırlanmışlardır. Turnuvaya renk katacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        "EURO 2032 İÇİN ŞİMDİDEN HEYECANLANIYORUM"

        Türkiye'nin 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğini hatırlatan Yardımcı, "Bizim farklılıklarımız var. Hem organizasyon becerimiz hem kaliteli insan kaynağımız var. Aynı zamanda turistik ve kültürel açıdan mutfağımız, denizimiz var. Bu konuda Almanya'dan öndeyiz. Bizde turist sayısının çok artacağını düşünüyorum. Bu turnuva için 7 milyon turistin Almanya'ya gelmesi bekleniyor. Bizde daha çok olacaktır. Şimdiden heyecanlanıyorum. Burada da zaten ev sahibi gibi oynayacağız. İnşallah vatandaşlarımıza gurur verecek, onları umutlandıracak sonuçlar alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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