Servette - Luzern maçı rakamları

İsviçre Kupa 1/16 Finaller heyecanı devam ediyor. Servette, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Luzern takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. Servette son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Luzern, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 468 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Servette kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Luzern sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Servette önceki hafta Luzern mücadelesinde 0-1 yenildi.

Luzern, Servette karşılaşmaında 0-1 kazandı.

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