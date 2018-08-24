Servette - Winterthur rakamlar

Servette ve Winterthur, 24 Ağustos 2018 Cuma günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Servette 6 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Winterthur 7 puanda ve 3. sırada. Servette, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Winterthur son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 211. İddaa'da Servette kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Winterthur kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Servette son hafta oynanan Rapperswil-Jona maçında 0-3 yenildi.

Winterthur ise Schaffhausen karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Winterthur, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Winterthur, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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