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        Haberler Gündem 3. Sayfa Servis ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Servis ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 19:52 Güncelleme: 26.05.2024 - 19:52
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        Servis ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Hızar Mahallesi'nde seyreden N.A. idaresindeki otomobil, O.A'nın kullandığı servis minibüsüyle çarpıştı.

        Fotoğraf: AA

        Kazada sürücü N.A. ile her iki araçta bulunan 5 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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