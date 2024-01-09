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        Haberler Gündem 3. Sayfa Servis minibüsü 5 yaşındaki çocuğa çarptı

        Servis minibüsü 5 yaşındaki çocuğa çarptı

        Sultangazi'de servis minibüsünün çarptığı 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş hayatını kaybetti. Memiş'in abisinin de 2021 yılında trafik kazasında öldüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 22:38 Güncelleme: 09.01.2024 - 22:38
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        Servis minibüsü 5 yaşındaki çocuğa çarptı
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        Yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Muhammet Enes Memiş'e servis minibüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Memiş'ni hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinde sinir krizi geçiren 5 yaşındaki çocuğun yakınları servis minibüsüne zarar verdi. Mahalle sakini Köksal Duman, "Geldiğimde kalabalığı gördüm, sağlıkçı olduğum için ilk müdahaleyi yapmak istedim ama nabzı yoktu. Battaniye tarzı bir şeyle üstünü kapattık, ailesi buradaydı. 5 yaşında bir çocuk. Babasıyla da konuştum, ağabeyi de aynı mahallede yine bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Babada kalp krizi geçirmiş" dedi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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