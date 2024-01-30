Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Güncel haberler

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Güncel haberler

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı ile Köse Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi.

İddiaya göre Köse Sokak´tan bulvara bağlanan K.B. idaresindeki servis minibüsü ile bulvar üzerinde seyir halinde olan T.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu servis minibüsü şoförü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü T.A.´yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

4 yaralı, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.