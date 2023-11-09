Kazayı görüp yaralıların yardımına koşan Mete Ulusoy, "Taksiciyim, işe çıkacaktım. Aracıma oturdum, bir ses geldi. Ama hangisinin hatalı olduğunu tam olarak göremedim. Servis minibüsünün içindeki insanlar bayağı yara almıştı. Panelvandaki arkadaş tek başınaydı. O baygın vaziyetteydi, sonra kendine geldi. O da çıktı araçtan" dedi.

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Kazayı haber alarak olay yerine gelen panelvan sürücüsünün babası Müslüm Demir ise "Kazayı benim oğlan yapmış. Aşağıdan gelirken kafa kafaya girmiş. Benim şu an bilgim yok ama oğlum 'Araba kaydı, toparlayamadım' dedi bana. Oğlum da yaralı" diye konuştu.