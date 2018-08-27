Okullar 17 Eylül’de açılacak ve pek çok anne babanın ‘çocuğum okula nasıl gidip gelecek’ kaygısı da ortaya çıkacak. Servi şirketleri azami dikkat etse de, her yıl birkaç okul servisi hatası öğrencilerin hayatlarına mal olabilecek sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.

Fiat Professional Ailesi’nin köklü üyesi Ducato, okul servisleri için özel olarak geliştirilen versiyonuyla servis sürücülerinin hayatını kolaylaştırırken, velilerin de gözlerinin arkalarında kalmamasını sağlamış.

Artırılmış güvenlik özellikleriyle ön plana çıkan ve öğrenciler için yüksek konfor seviyesine sahip olan Fiat Ducato Okul Servisi, 2,3 litrelik 130 HP güç ve 320 Nm torka sahip turbo dizel Multijet motoruyla da servis sürücülerine güç ve ekonomi vaat ediyor. Öğrencilerin güvenli koşullarda yolculuk yapmasına olanak sağlayan Fiat Ducato, okul servisi sıkışmayı önleyici özel fitile sahip otomatik kayar kapı, darbeye, suya, toza ve titreşime dayanıklı, gece görüşlü, 30 gün süreyle kayıt yapabilen iç ve dış kameralar, 9 kg hassasiyetli oturmaya duyarlı sensörlü koltuklarla sunuluyor. Ayrıca her koltukta üç noktalı ayarlanabilir emniyet kemerleri, anlık olarak konum bilgisi sağlayan araç takip sistemi, ışıklı “dur” levhası ve “okul taşıtı” çıkartması ile sunuluyor.

İÇERİDE YOLCU UNUTULURSA ALARM VERİYOR

Ducato Okul Servisi’nde sistem, kontak kapandıktan sonra içeride yolcu kalması durumunda, koltuklardaki sensörlar vasıtasıyla içerideki yolcuyu algılıyor. Araç 15 saniye boyunca, öncelikle sürücüyü, sesli ve görsel olarak uyarıyor. Müdahale edilmemesi durumunda ise 15 saniye boyunca dörtlü flaşörleri yanık duruma geçiyor. Son olarak, bu süreç içerisinde yine bir müdahale olmazsa, 5 dakika sonrasında, uyarı amaçlı, sürekli olarak korna çalmaya başlıyor. 360 derece çevresel görüş kameraları sayesinde ise sürücünün görüş alanı genişlerken, geri vitese geçildiğinde yayalar için uyarı sesi veriliyor.

16+1 oturma düzenine sahip olan Fiat Ducato Okul Servisi’nde iç mekânda sunulan çift renkli LED aydınlatmaları, yeniden tasarlanan bej kadife koltukları, alüminyum basamakları ve türbin tipi tavan klimasıyla öğrenciler için yüksek konfor vaat ediyor.

2,3 litrelik 130 HP güç ve 320 Nm tork üreten turbo beslemeli Multijet dizel motoruyla sürücüsüne güç ve yüksek ekonomi sunan Fiat Ducato Okul Servisi, 158 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

SERVİSLERDE ŞU ŞARTLAR ARANIYOR

25 Ekim 2017 ÇARŞAMBA tarihli resmi gazetede yayınlanan son yönetmeliğe göre öğrenci taşımacılığı yapacak olan taşıtlarda bulunması gereken şartlar şöyle sıralanıyor:

1- Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulunacaktır.

2- Okul servis aracının arkasında, öğrenci ve çocukların iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunacak ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olacaktır. Lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olacaktır.

3- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrenci ve çocukların kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olacak, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmayacak, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanacak ve engelli öğrenci ve çocukları taşıyacak olan okul servis araçları ayrıca 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuata uygun olacaktır.

4- Okul servis araçlarında 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulacaktır.

5- Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (havalı, hidrolikli vb.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (mekanik) de olabilecektir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olacaktır.

6- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulacak ve altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olacaktır

7- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından büyük olmayacaktır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır.

8- Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturulacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.

9-Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci ve çocukları taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma faaliyetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

10- Okul servis araçları Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.

11- Okul servis araçlarında araç takip sistemi bulundurulacaktır. Kayıtlar en az otuz gün muhafaza edilecektir.

12- Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacaktır.

13- Okul servis araçlarında görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmayacaktır.

14- Okul servis araçlarında yazın serin, kışın sıcak ortam sağlayacak sistemler bulundurulacaktır.

15-Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır.

16- Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır.

17- Okul servis araçlarının camlarının üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.

18- Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz.

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