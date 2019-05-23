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Ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

İHA

Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden ses sanatçısı Sevda Acar'ın yakınlarına Adli Tıp Kurumu morgunda başkasının cenazesi verildi. Yanlışlığı gasılhanede fark eden yakınları, cenazeyi değiştirdikten sonra toprağa verdi.

Aile şok yaşadı

Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan gişeleri yakınlarında dün meydana gelen kazada, Tuncay Altun'un (57) kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Kendi çabalarıyla otomobilden yaralı olarak çıkan Ebru Yıldırım, polis ekiplerini arayarak kaza yaptıklarını bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Araç içerisinde sıkışan Şahin Değirmenci’yi itfaiye ekipleri kurtararak ambulansa bindirdi. Şahin Değirmenci ve Ebru Yıldırım Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, Değirmenci’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü Tuncay Altun ve otomobil içerisinde bulunan ses sanatçısı Sevda Acar (50) ise kazada hayatını kaybetti. Altun ile Acar’ın cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Acar'ın yakınları öğleden sonra Adli Tıp Kurumundan cenazelerini almak istedi. Ölüm evrakını alan Acar'ın yakınlarına görevli iki cenazeden birini göstererek, "Alın Sevda Acar bu" dedi. Acar'ın yakınları da cenazenin yüzünü açıp bakmadan alıp cenaze aracına koyarak Küçükoba Mezarlığı'na götürdü. Gasilhanede cenaze yıkanırken Acar'ın kaynının oğlu Nesimi Acar, gasilhaneye girip son bir kez görmek istedi. Nesimi Acar, cenazenin Sevda Acar'a ait olmadığını fark etti. Diğer akrabaları da cenazeye baktığında Sevda Acar olmadığını anlayınca hemen cenaze araçla Adli Tıp Kurumuna getirildi. Acar'ın yakınları, yaşlı kadının cenazesini indirip Acar'ın cenazesini aldı. Diğer kadının ise kimsesiz olduğu öğrenildi. Acar'ın cenazesi yeniden Küçükoba Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Sevda Acar'ın ses sanatçılığı yaptığı, 10 yıl önce eşi Hüseyin Acar'ı, 2 ay önce de 29 yaşındaki oğlu İsmail Acar'ı kalp krizinden kaybettiği, geride 2 engelli çocuğunun kaldığı öğrenildi.

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