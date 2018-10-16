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Sesiniz hakkında duymanız gereken yedi şey

Her gün kendinizi ve başkalarını konuşurken duyuyorsunuz. Peki her gün kullandığınız sesiniz hakkında neler biliyorsunuz? Sesiniz nasıl çıkıyor? Yaşlandıkça ne oluyor? Zinde tutmak için ne yapmalı? İşte ses tonunuzla ilgili bilmeniz gereken yedi ilginç gerçek

16.10.2018 - 12:11 | Güncelleme:
- Getty Images

Herkes kendine has bir ses tonuyla dünyaya geliyor.

Konuşkan biri olabilir veya şarkı söylemeyi, melodi mırıldanmayı sevebilirsiniz. Peki insanın bu müthiş enstrümanı hakkında neler biliyorsunuz?

BBC'nin bilim programı The Curious Cases of Rutherford & Fry, bu konudaki tüm araştırmayı yaptı ve bir dizi müthiş keşifte bulundu.

1. Doğumdan itibaren bir aksanınız var

- Getty Images
Bebekler, daha anne rahmindeyken aksanları kapıyor.

Bebekler, anne ve babalarının aksanlarını daha ana rahmindeyken kapıyor.

Araştırmacılar, yeni dünyaya gelen Fransız ve Alman bebekleri inceledi ve ağlayışlarındaki iniş ve çıkışların ana dillerindeki tonlamaları taklit ettiğini gördüler.

Ağlayışlarını inceleyerek bebeklerin nereli olduğunu tespit etmenin mümkün olduğunu gösterdiler.

2. Gırtlağınız içeriden nasıl gözüküyor?

- Getty Images
1800'lü yıllardan beri yapılan tahta oymaları, bilim insanlarının insan sesi ve gırtlağın anatomisile ilgilendiğini gösteriyor.

Sesiniz çıkmaya göğüs kafesinizden başlar ve buradan gırtlağınız aracılığıyla kontrollü bir hava çıkışı olur.

Ses telleri denilen iki doku, hava geçerken ileri geri titrer ve garip bir uğultu sesi çıkartır.

Daha sonra dudaklarınız, çeneniz, diliniz ve boğazınızın arkasındaki damak dokusuyla sesiniz oluşur.

3. Neden giderek derinleşir?

- Getty Images
Ergen erkek kardeşiniz şarkı söylemeye başladığında...

Erkeklerin sesleri, ergenlik çağına girdiklerinde çatallanır. Erkeklerin gırtlağı boğazın içlerine doğru ilerler ve sonra dışarıdan görünür hale gelir. Buna "Adem elması" denir.

Ses yolu diye bilinen gırtlak ve ağız arasındaki mesafe uzar.

Uzun ses yolu daha derin bir ses üretir ve bu nedenle erkeklerin sesi daha daha kalın çıkar.

Kadınlarda da menapoza girdiklerinde biraz daha az karmaşık bir süreç yaşanır ve sesleri kalınlaşabilir.

4. Sevdiğiniz insanları taklit ediyorsunuz

- Getty Images

Birini ne kadar çok severseniz, o kadar çok sesinizi ona benzeyecek şekilde ayarlıyorsunuz.

Yani bir erkek bir kadından hoşlanırsa, sık sık onunkine benzesin diye sesini inceltecektir.

5. Ses telleriniz gevşeyince

- Getty Images

Yaşlandıkça ses telleriniz gevşiyor ve konuştukça hava sızdırıyorsunuz, böylece sesiniz hırıltılı bir hale geliyor.

Bu aynı zamanda, neffessiz kaldığınız için çok uzun cümleler kuramamanız anlamına geliyor.

Ayrıca, kaslar zayıfladığı için yaşlandıkça sesiniz inceliyor.

6. Sesiniz, size kıyasla daha uzun süre genç kalıyor

- Getty Images
Sesiniz hep yaşınızdan daha genç çıkıyor.

Sesiniz, vücudunuza kıyasla daha geç yaşlanıyor.

Birinin sesini duyarak yaşını tahmin etmeye çalıştığınızda, genellikle daha genç olduğunu düşünüyorsunuz.

7. Sesinizi nasıl zinde tutarsınız?

- Getty Images
Şarkı söylemek sadece duştaki bir aktivite değil.

Aynı vücudunuz gibi, yaşlandıkça sesinizin de sağlıklı kalabilmesi için egzersize ihtiyacı var.

Bir koroda şarkı söylemeyi de düşünebilirsiniz. Böylece hep sesinizi zinde tutabilir hem de şarkı söyleyip, sosyalleşerek eğlenebilirsiniz.

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