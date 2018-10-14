Sivas'ta Gültepe Mahallesi'nde bulunan mahrukatçılar sitesinde marangozluk yapan Fatih Kapkın, iş yerinden gelen vızıltının kaynağını bulmak için sesi takip etti. Kapkın sesi takip ederek tavandaki yaban arısı yuvası ile karşılaştı.



ARIDAN KORKANLAR DÜKKANA GİRMİYOR



Kapkın, dükkanın içinde arı yuvası olduğunu gören bazı müşteriler dükkana girmeye çekindiklerini belirtip “Biz sabah geldiğimizde işe başladığımızda bir ara arı sesi duyduk. Sağa sola baktım bir şey göremeyince sesi takip ettim. Tavana baktım ve arıların oğul attığını gördüm. Ondan sonra ise bir daha onlara müdahale etmedim. Belki bir haftadır burada oğul attılar ama bizim dikkatimizi çekmemişti. Bugün sabah dükkanımızı açtığımızda gözümüze çarptı. Onun orada olduğunu görünce şaşırdım. Şu ana kadar bir müdahale etmedim bir müdahale de etmeyeceğiz. Biraz da olsa onlardan dolayı korku yaşıyoruz. İş yerine gelen müşteriler de şaşkınlık yaşıyorlar. Dükkana giren müşteriler arı oğulunu görünce tekrar dışarı çıkıyorlar. Biz müdahale etmeyeceğiz ve ne zaman oğul kalkarsa kendi gidecek. Şu anda bize herhangi bir zararları yok. Arıya dokunmaya onlara müdahale etmeye kalkarsan sana zararları olur ama biz müdahale etmiyoruz. Hatıra olarak orada kalacak müdahale etmeyeceğiz. Görünüş itibariyle de ilginçlik var bizi kovan yapısı şaşırttı “ dedi.

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