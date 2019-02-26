Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemde Defne Samyeli, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir süre girdiği mağazada kalan ve alışveriş yapan Samyeli, alışveriş merkezinde bulunan diğer mağazaları da gezmeyi ihmal etmedi.

Siyahlar içindeki giyim tarzı ile dikkat çeken Samyeli, kendisine yöneltilen soruları ise yanıtsız bıraktı.