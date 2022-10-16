Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Sessiz istifa: Kovulmayacak kadar çalışmak Sırada 'sessiz işten çıkarma' mı var?

Son zamanlarda iş dünyasında çok tartışılan bir kavram var: 'Sessiz istifa'... Bilinen anlamda bir istifa değil, işin gerektirdiğinden fazla çalışmamak şeklinde özetlenebilir. Konuyla ilgili Türkiye'de bir araştırma yapan kariyer platformu Youthall CEO'su Emre Aykan'ın 'kovulmayacak kadar çalışmak' sözleriyle tanımladığı 'sessiz istifa' ağırlıklı olarak Z kuşağı tarafından benimseniyor. Ancak Aykan sessiz istifa sürecinin, sessiz işten çıkarılma sürecine dönüşebileceği konusunda uyarıyor. Burçak Orçun'un haberi...

Sessiz istifa: Kovulmayacak kadar çalışmak Sırada 'sessiz işten çıkarma' mı var?

Pandemi sonrasında iş dünyasının kazandığı yeni kavramlar arasında şu sıralar en popüler olanı 'Sessiz istifa'... Bir sosyal medya gönderisiyle başlayan ve kısa sürede viral olan kavram ülkemizde de gündeme gelince gençlere yönelik kariyer platformu Youthall'un bir araştırmasına konu oldu. Sessiz istifa kavramını ve bununla ilgili araştırmanın sonuçlarını haberturk.com için değerlendiren Youthall CEO'su Emre Aykan "Buna sessiz vazgeçiş süreci de diyebiliriz. Çalışan köprüleri anında yıkmıyor, kovulmayacak kadar çalışma sürecine geçiyor" dedi ve Türkiye'de gençlerin büyük bir çoğunluğunun bilerek ya da bilmeyerek sessiz istifa sürecinde olduğunu ifade etti.

Z KUŞAĞI YİNE BAŞROLDE

Youthall'un araştırma sonuçlarına göre sessiz istifa dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ağırlıklı olarak Z kuşağı tarafından benimsenirken, 18-30 yaş arası gençlerin yüzde 24’ü şu an sessiz istifa sürecinde; yüzde 46,7’si ise bu kavrama yatkın. Kavramın ilk olarak 2009'da ortaya çıktığını belirten Aykan "Aslında X, Y, Z, bütün kuşakların da dönem dönem yaşadığı bir süreç. Ancak Z kuşağı diğer nesillere göre yaşadıkları problemleri daha cesur dile getiriyor ve geleneksel çalışma kalıplarına sığmıyorlar" şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM AÇIK İLETİŞİM

Çalışanları sessiz istifa sürecine götüren nedenlerin başında, yoğun mesai saatleri nedeniyle iş ve özel hayat dengesinin kaybolması ile düşük maaş gelirken çözüm yolu iletişim. Sessiz istifa sürecinin mutlaka gerçek bir istifa ile sonuçlanması gerekmediğini ifade eden Emre Aykan "İşveren ve çalışanın açık iletişim kurarak işle ilgili sorunlarını konuşabiliyorlarsa çözüm yolu açılmış demektir" dedi. Bu noktada şirketlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Aykan "Şirketler kendi gelecekleri için birlikte çalışacakları yeni kuşakları ve ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak durumunda" ifadelerini kullandı.

SIRADA 'SESSİZ İŞTEN ÇIKARMA' MI VAR?

Aykan; şirketini büyütmek, geliştirmek isteyen işveren tarafından bakıldığında ise sessiz istifa sürecindeki bir çalışanın fark edilerek performans düşüklüğü ile değerlendirilebileceğine de dikkat çekti. Kariyer platformu Youthall CEO'su Emre Aykan "Bu kavram yeni yeni konuşulmaya başlamış olsa da sessiz işten çıkarma denilen bir olguya dönüşebilir. Siz sessiz istifa sürecindeyim derken, toplantılara ve sosyal aktivitelere dahil edilmemekle başlayan bir sessiz işten çıkarılma sürecine de girmiş olabilirsiniz" uyarısında bulundu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çizgi film karakterlerinde neden 4 parmak var? Sebebi oldukça ilginç
YAŞAM Çizgi film karakterlerinde neden 4 parmak var?
Günlük hayatta defalarca kullanıyoruz ama... Bu eşyaların doğru kullanımı pek bilinmiyor!
YAŞAM Günlük hayatta yanlış kullanılan 7 eşya!
Sessiz istifa: Tepki mi, yeni çalışma modeli mi?
YAŞAM Sessiz istifa: Tepki mi, yeni çalışma modeli mi?
Pantolonlardaki küçük cepler ne işe yarar? Sebebi meğer çok eskiye dayanıyormuş
YAŞAM Kot pantolonların küçük cebi neden var?
Nikah memuru baba, kızının nikahını kıydı
YAŞAM Nikah memuru baba, kızının nikahını kıydı: ...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 15 Ekim 2022! MPİ Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı - Tıkla öğren
YAŞAM Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran sayılar...
Ardahan'ın Göle ilçesine güz renkleri hakim oldu
YAŞAM Film karesinden alınmış gibi
New York'taki Türkevi'nde "Uluslararası Yemek Festivali" düzenlendi
YAŞAM Türkevi'nde uluslararası yemek festivali
Graffe tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İtalyan donut graffe masterchef püf noktaları nelerdir
YAŞAM Graffe tarifi ve malzemeleri: Neapolitan Donut
Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca doğaya salıverildi
YAŞAM Köpeklerden kaçarken yaralanmıştı... Doğaya salındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.