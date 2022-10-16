Pandemi sonrasında iş dünyasının kazandığı yeni kavramlar arasında şu sıralar en popüler olanı 'Sessiz istifa'... Bir sosyal medya gönderisiyle başlayan ve kısa sürede viral olan kavram ülkemizde de gündeme gelince gençlere yönelik kariyer platformu Youthall'un bir araştırmasına konu oldu. Sessiz istifa kavramını ve bununla ilgili araştırmanın sonuçlarını haberturk.com için değerlendiren Youthall CEO'su Emre Aykan "Buna sessiz vazgeçiş süreci de diyebiliriz. Çalışan köprüleri anında yıkmıyor, kovulmayacak kadar çalışma sürecine geçiyor" dedi ve Türkiye'de gençlerin büyük bir çoğunluğunun bilerek ya da bilmeyerek sessiz istifa sürecinde olduğunu ifade etti.

Z KUŞAĞI YİNE BAŞROLDE

Youthall'un araştırma sonuçlarına göre sessiz istifa dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ağırlıklı olarak Z kuşağı tarafından benimsenirken, 18-30 yaş arası gençlerin yüzde 24’ü şu an sessiz istifa sürecinde; yüzde 46,7’si ise bu kavrama yatkın. Kavramın ilk olarak 2009'da ortaya çıktığını belirten Aykan "Aslında X, Y, Z, bütün kuşakların da dönem dönem yaşadığı bir süreç. Ancak Z kuşağı diğer nesillere göre yaşadıkları problemleri daha cesur dile getiriyor ve geleneksel çalışma kalıplarına sığmıyorlar" şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM AÇIK İLETİŞİM

Çalışanları sessiz istifa sürecine götüren nedenlerin başında, yoğun mesai saatleri nedeniyle iş ve özel hayat dengesinin kaybolması ile düşük maaş gelirken çözüm yolu iletişim. Sessiz istifa sürecinin mutlaka gerçek bir istifa ile sonuçlanması gerekmediğini ifade eden Emre Aykan "İşveren ve çalışanın açık iletişim kurarak işle ilgili sorunlarını konuşabiliyorlarsa çözüm yolu açılmış demektir" dedi. Bu noktada şirketlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Aykan "Şirketler kendi gelecekleri için birlikte çalışacakları yeni kuşakları ve ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak durumunda" ifadelerini kullandı.

SIRADA 'SESSİZ İŞTEN ÇIKARMA' MI VAR?

Aykan; şirketini büyütmek, geliştirmek isteyen işveren tarafından bakıldığında ise sessiz istifa sürecindeki bir çalışanın fark edilerek performans düşüklüğü ile değerlendirilebileceğine de dikkat çekti. Kariyer platformu Youthall CEO'su Emre Aykan "Bu kavram yeni yeni konuşulmaya başlamış olsa da sessiz işten çıkarma denilen bir olguya dönüşebilir. Siz sessiz istifa sürecindeyim derken, toplantılara ve sosyal aktivitelere dahil edilmemekle başlayan bir sessiz işten çıkarılma sürecine de girmiş olabilirsiniz" uyarısında bulundu.