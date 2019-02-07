Bir restorandan yiyecek alan güzel oyuncu, alışverişini tamamlayıp hızlı adımlarla otoparka yöneldi. Yaklaşık 10 dakika kaldığı AVM'de soruları yanıtsız bırakan Öykü Karayel'in aceleci ve suskun halleri ise merak uyandırdı.

Son olarak 'Muhteşem İkili' de rol alan Öykü Karayel'in spor şıklığı ise dikkatlerden kaçmadı.