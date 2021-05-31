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Sessiz pandemi: Yılda 8 milyon insan ölüyor

Dünya Tütünsüz Günü’ne dair açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıları Uzmanı Dr. Mesut Bayraktaroğlu, dünya genelinde her yıl 8 milyon insanın sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayarak, sessiz bir pandeminin içinde olduğumuzu söyledi

Sessiz pandemi: Yılda 8 milyon insan ölüyor - Haberler
Sessiz pandemi: Yılda 8 milyon insan ölüyor
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DHA

31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla DSÖ tarafından Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edilmişti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mesut Bayraktaroğlu, bugüne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sigaranın zararlarını anlattı.

NARGİLE KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

Teknolojinin gelişimine bağlı olarak tütün mamullerinin modifiye edilerek yeniden piyasaya sürüldüğüne dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Bayraktaroğlu, “Günümüzde elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün mamulleri sigaranın yerini tutması için özendirilerek satışa sunuluyor. Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere ülkemizde de nargile kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Herhangi birini daha az zararlı ya da zararlı diye sınıflandıramayız” dedi.

HER YIL 8 MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR

Dünyanın 1 yıldan fazladır pandemiyle mücadele ettiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Bayraktaroğlu, “Koronavirüse bağlı olarak birçok insan hayatını kaybetti. Pandeminin başladığı günden bugüne dünya genelinde ölümler 3.5 milyona yaklaştı. Ülkemizde ise 45 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ancak diğer taraftan çok sessiz bir pandeminin içindeyiz ve farkında değiliz. Enfeksiyon nedeni olmadığı için belki sigaraya pandemi demek doğru değil ama ölüm rakamlarına bakmalıyız. DSÖ’nün rakamlarına göre dünyada her yıl 8 milyon insan, ülkemizde ise 100 bin kişi sigara ve tütün mamullerine bağlı hastalıklar nedeniyle ölüyor. Rakamlara bakınca her yıl koronavirüse bağlı ölüm oranından neredeyse 2.5 katı daha fazla insanımızı sigaradan kaybediyoruz” diye konuştu.

SİGARA KULLANIMI ARTIYOR; BAŞLAMA YAŞI 13’E DÜŞTÜ

10 yılda sigara ve diğer tütün mamullerinin kullanımının gittikçe arttığını da dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Bayraktaroğlu, “Sigara kullanımı artıyor. Sigaraya başlama yaşı 13’lere kadar düştü” ifadelerini kullandı.

İLK ÜÇ ÖLÜM NEDENİNDE ANA ETKEN: SİGARA KULLANIMI

Dünyadaki ölüm nedenlerinin ilk üçünü kalp, damar hastalıkları, kanserler ve solunum yolu rahatsızlıklarının oluşturduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Bayraktaroğlu, “Bu hastalıklar toplam ölümlerin yüzde 60’ına denk geliyor. Kalp, damar hastalıklarını, kanserleri ve solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyen ana etmen maalesef sigaradır. Kanser denilince aklımıza akciğer kanseri geliyor ama gırtlak, yemek borusu, mide ve mesane kanserinin ana nedeni sigaradır ve tütün mamulleridir. KOAH rahatsızlığında birinci risk faktörü sigara kullanımıdır. Sigara içenlerin bağışıklık sistemi ve akciğer savunma sistemleri zayıflar, bu nedenle sigara içenler daha sık zatürreye yakalanırlar. Dolayısıyla, adı konmamış bir pandemiyle karşı karşıyayız. Aslında sigaraya bağlı ölümleri önleyebiliriz ama çeşitli nedenlerle etkili mücadele yapılamıyor” dedi.

SİGARADAN DOLAYI COVID-19 BULAŞLARI ARTIYOR

Pandemi döneminde sigara içenlere riskleri hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Mesut Bayraktaroğlu, “Koronavirüs döneminde sigara içenler, içmeyenlere göre çok dezavantajlı durumda. Sigara içme alışkanlığından dolayı bulaşlar çok artıyor. Maskeyle sigara içmek mümkün değil. Enfeksiyondan haberi olmayan taşıyıcı bir kişi, sigara içerken hastalığın yayılmasına da neden oluyor. Sigara içenlerin solunum eforları düşüktür. Koronavirüsü atlatsalar bile iyileşmeleri diğerlerine göre zaman alacaktır” diye konuştu.

SİGARAYI BIRAKINCA NE OLUR?

Sigara içmeye başladığınız anda damar hasarının başladığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Bayraktaroğlu, bırakınca gün gün ne olduğuna yönelik şunları söyledi: “Sigarayı bırakınca 1 saat içinde kan basıncı ve nabız normale döner. Aynı gün içinde kandaki karbonmonoksit düzeyi normale döner. 2-3 gün sonra tat ve koku alma duyularımız normalleşir. Damar yolu hasarları azalır, kalp krizi riski 1-2 yıl içinde yüzden 50’den fazla düşer. Kanserde korunmak için uzun süre sigara içmemiş olmak gerekiyor. 5 yıl içinde kanser riski yüzde 50 azalır. Birkaç ay içerisinde akciğer kendisini hızla yeniler. Solunum fonksiyonları kişinin hissedeceği şekilde düzelir. Uyku düzeni yerine gelir. Sigarada içinde saymakla bitmeyecek kadar kanserojen madde bulunuyor. En az 35’i arsenikten cıvaya kadar kesin kanserle ilişkilidir. Sigarayla vücudun atmasının zor olduğu partikülleri alıyoruz. Akciğerde zararlı partiküller birikiyor.”

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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