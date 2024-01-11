Haberler Sağlık Sessiz tehlike: İnsülin direncinin gizli kalan 8 belirtisi ve bilinmesi gerekenler

Sessiz tehlike: İnsülin direncinin gizli kalan 8 belirtisi ve bilinmesi gerekenler Sürekli olarak yüksek kan şekeri seviyesine sahip olmanızın bir sonucu olarak insülin direnci geliştirebilirsiniz. Pek çok kişi kan testi yaptırana kadar insülin direncinin farkına varmaz ve belirtiler erken aşamalarda fark edilmeden ilerleyebilir. Peki, bu belirtiler nelerdir? İşte, insülin direncine dair bazı detaylar... Habertürk Giriş: 11.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:12 facebook

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İnsülin direnci genellikle semptomlar ortaya çıkana kadar fark edilmeyen bir hastalıktır. Ancak durumunuz ilerledikçe yüksek kan şekeri ve açıklanamayan kilo değişiklikleri gibi semptomları fark edebilirsiniz. Uygun tedavi olmadan insülin direnci, tip 2 diyabet ve başka hastalıklara yol açabilir bu yüzden bu semptomları yaşıyorsanız sağlık uzmanınızla konuşmanız gerekebilir. İşte sizin için, insülin direnci hakkında daha fazla bilgi…

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İNSÜLİN DİRENCİ NEDİR? Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü’ne göre insülin direnci; vücudun hücreleri, pankreasın ürettiği bir hormon olan insüline karşı daha az tepki verdiğinde ortaya çıkar. İnsülin, hücrelerin enerji için yediğiniz gıdadaki şekeri emmesine yardımcı olarak kan şekeri seviyenizi düzenlemede rol oynar. İnsülin direnciniz olup olmadığını size gösterecek olan 8 belirti var.