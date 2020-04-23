Sessizliğinin hakim olduğu Konya'da cadde ve sokaklar havadan görüntülendi

AA

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Konya'nın boş kalan meydan, cadde ve sokaklarını, gece saatlerinde havadan görüntüledi.Bakanlığın genelgesiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde, kentin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Şehrin en işlek noktalarından Mevlana Meydanı, Zafer Meydanı ve ana caddeler ile sokakların boş kaldığı gözlendi.Kentteki ışıklı tabelalara "Lütfen Sokağa Çıkmayın" yazıları yansıtıldı. Emniyet güçleri ana arterlerde kontrol sağlarken, bekçiler de cadde ve sokaklarda görev aldı.