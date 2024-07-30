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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka SETA'dan ABD-Çin rekabetinde "yapay zeka yoluyla silahlanma" analizi - Teknoloji Haberleri

        SETA'dan ABD-Çin rekabetinde "yapay zeka yoluyla silahlanma" analizi

        Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) yayımladığı "Yapay Zeka Silah Dinamiği: ABD ile Çin Rekabeti Dosyası" başlıklı kitapta, iki ülke arasındaki "yapay zeka yoluyla silahlanma" yarışına dikkat çekiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:25 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:25
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        Yapay zeka yoluyla silahlanma!
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        SETA'nın internet sitesinde özeti sunulan "Yapay Zeka Silah Dinamiği: ABD ile Çin Rekabeti Dosyası" kitabında, yapay zekanın, kuramsal kavramlardan modern askeri stratejinin temel unsurlarına dönüşerek hızla geliştiği vurgulanıyor.

        ABD ile Çin arasındaki "yapay zeka yoluyla silahlanma" rekabetinin artışına odaklanılan kitapta, iki ülkenin güç yarışında bu yarışın yeri inceleniyor.

        "KÜRESEL GÜVENLİK ZEMİNİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR"

        Siyaset bilimci Gloria Shkurti Özdemir'in kaleme aldığı kitapta, İngiliz siyaset bilimci Barry Buzan'ın kuramsal çerçevesinden faydalanılarak, iki ülkenin, yapay zekayı gelecekteki savaşların ve ulusal güvenliğin önemli unsuru olarak gördüğü belirtiliyor.

        ABD'nin askeri teknolojilerdeki gelişmişliğinin yanı sıra yenilik ve stratejik partnerlik yoluyla pozisyonunu korumayı hedeflediği değerlendirilen kitapta, Çin'in 2030 itibarıyla yapay zeka teknolojisinde üstünlüğü sağlayarak ABD'nin konumuna meydan okumayı ve küresel güvenlik zeminini yeniden şekillendirmeyi amaçladığı kaydediliyor.

        Kitapta, iki ülke arasındaki rekabetin, çağdaş uluslararası güvenlik dinamiklerinin belirleyici unsuru olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

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