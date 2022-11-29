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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Setur uluslararası arenada büyüyor
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Setur Duty Free yurtdışındaki ilk yatırımını Almanya’ya yaptı

Koç Topluluğu şirketlerinden Setur, Türkiye’nin ilk duty free markası Setur Duty Free ile uluslararası marka olma yolunda ilk adımı attı. Yurtdışı büyüme planları doğrultusunda ilk yatırımını gerçekleştiren marka, Almanya’nın 5. büyük havalimanı olan Köln-Bonn Havaalanı’nın duty free operasyonunu 7.5 yıl boyunca yönetecek

Setur uluslararası arenada büyüyor
HABERTURK.COM

Duty Free işletmeciliğinde Türkiye’nin markası Setur Duty Free, birçok global şirketin katılımıyla gerçekleşen Köln-Bonn Havaalanı’nın duty-free işletme ihalesini kazandı. Setur Duty Free, 7.5 yıl boyunca havaalanın tüm terminallerinde 1500m2’lik satış alanının işletmesini üstlenecek. Yılda 12.4 milyon yolcuya ev sahipliği yapan havaalanında; ürün gamı, tasarım, yaşatacağı dijital deneyim ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan uygulamaları ile farklılaşarak müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını uluslararası arenaya taşıyacak.

ULUSLARARASI VARLIĞINI GÜÇLENDİRECEK

Setur CEO’su Ahmet Sönmez, Türkiye’de Duty free işletmeciliğini ilk başlatan Setur Duty Free’nin Köln-Bonn Havalimanı operasyonunun bir başlangıç olduğunu, yeni yatırımlar için değerli bir referans oluşturacağını söyledi. Sönmez, “Setur Duty Free, ülkemizde 22 bin metrekarelik alanda, 20 bölge 50 mağazasıyla kara sınır kapıları, deniz limanları ve havalimanlarında hizmet veriyor. Duty free alanının öncü markası olarak müşterilerine her koşulda fark yaratan hizmet sunuyor. Uzun süredir planlamasını yaptığımız yurtdışına yönelik stratejik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Setur Duty Free, Almanya’da ilk yatırımını gerçekleştirdi. İhale süreci sonrası Köln-Bonn Havalimanı duty free operasyonlarının işletmesini 7.5 yıllığına üstlendik. Köln-Bonn Havalimanı, Türkiye, İspanya ve İtalya ağırlıklı olmak üzere 150 farklı noktaya uçuşun gerçekleştiği önemli bir havalimanı. Böylesine yoğun bir geçiş merkezinde mağazacılık deneyimini dijitalleştirerek, veri analizini kullanarak müşteri deneyimini artıracak ve buradaki potansiyeli en üst seviyede açığa çıkaracağız. Önümüzdeki süreçte de global ölçekte yeni fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALARLA FARK YARATACAK

Köln-Bonn Havalimanı’nın 2050 yılında iklim-nötr olma hedefiyle hareket ettiğini ve bu anlamda Setur’un sürdürülebilirliğe bakış açısıyla örtüştüğünü belirten Sönmez, “Setur olarak tüm markalarımızla turizmin ve seyahatin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İçinde yer aldığımız Köln-Bonn Havalimanı’nın da sürdürülebilirliğe büyük önem vermesinden mutluluk duyuyoruz” dedi.

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