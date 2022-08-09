Seul'de yağış 7 kişinin ölümüne neden oldu 0:00 / 0:00

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İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, Seul ve çevresinde yaklaşık 800 binanın hasar gördüğünü, 400'den fazla kişinin ise tahliye edildiğini açıkladı. Yağışın metro istasyonu gibi ulaşım alanlarını kullanılmaz hale getirdiği bildirildi. Gangnam semtinde, araçlar sular altında kaldı ve yağış yaşamı felç etti.

Associated Press'in haberine göre, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, can kayıplarını önlemek için bölgedekilerin tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Görsel: Associated Press

Kurtarma ekipleri, hayatını kaybedenlerden 4'ünün bodrum katta boğularak yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise Gwangju kentinde çöken bir otogarda ölü bulunduğu ifade edildi.

1942'DEN BU YANA EN BÜYÜK YAĞIŞ

Güney Kore hava durumu ajansı, Seul metropol bölgesi ve yakın çevreler için yağış uyarısı yaptı. Yağışın 5 ila 10 santimetreye ulaşabileceği belirtildi.

Seul'ün en çok etkilenen bölgesi Dongjak'da yağışın 42 santimetreye ulaştığı belirtildi. Bu ölçüm Seul'ün 1942'den bu yana ölçülen en yüksek sağanağı oldu.

* Bu haberin görselleri Associated Press'ten alınmıştır.