Seul’deki spor salonlarında

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BBC’nin haberine göre, söz konusu bölgelerdeki spor salonlarının işletmecilerine, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek için dakikada 120 vuruştan (bpm) daha yüksek tempolu müzikleri çalmamaları talimatı verildi.

Yeni tedbirler kapsamında, spor salonlarındaki koşu bantlarının hızı da azami 6 km/saat olarak sınırlandırılacak.

Sağlık yetkilileri, yeni tedbirlerin, "spor salonlarındaki insanların çok hızlı nefes almalarını veya hızlı harekete bağlı olarak birbirlerine ter sıçratmalarını önleyeceğini" ifade etti.

Güney Kore’de son bir haftadır günlük 1000'den fazla Kovid-19 vakası bildirilmesinin ardından bazı bölgelerde daha sert sosyal mesafe kuralları uygulanmaya başlanıyor.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, ülkenin "maksimum kriz seviyesine" ulaştığına yönelik uyarıda bulunmuştu.