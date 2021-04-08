"Sevcan'la Lezzet Yolunda" 12 Nisan Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün SHOW TV'de

Halk müziğinin sevilen, beğenilen, güçlü kadın sesi Sevcan Orhan, Anadolu'nun lezzet haritasını çıkarıyor. "Sevcan'la Lezzet Yolunda", Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Hatay'a Türkiye'nin her köşesini adım adım dolaşıyor, yöre insanlarının evine konuk olup onların hikayelerini dinliyor.
Bu lezzet yolculuğunda halk müziğinin başarılı ismi Sevcan Orhan, yurdumuzun eşsiz lezzetlerini keşfederken, büyüleyici sesiyle yorumladığı türküleri de sizlerle buluşturacak.
Sevcan'la Lezzet Yolunda 12 Nisan Pazartesi günü saat 13.00'te Show TV'de başlıyor.
İşte Sevcan'la Lezzet Yolunda Tanıtımı;
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