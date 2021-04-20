Sevdamız Samsun Platformu

AA

Platform üyeleri, bu yıl Havza, 19 Mayıs, Kavak, Asarcık ve Ayvacık olmak üzere 5 ilçede çocuklara hediyeler gönderdi.

Platform Genel Başkanı Nuri Seven, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'un tüm ilçelerinde yaklaşık 2 bin çocuğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Son olarak Ayvacık ilçesindeki çocukları mutlu ettiklerine işaret eden Seven, yönetim kurulu üyeleriyle Kazancılı köyünde çocuklara polar ve ayakkabı hediye ettiklerini anlattı.

Çocukların gözlerindeki ışıltının paha biçilemez olduğunu vurgulayan Seven, şunları kaydetti:

"Bu proje ile çocuklarımıza ulaşarak hediyeler verip Samsun sevdasını aşılamak için çalışıyoruz. Bu çocuklar sadece Samsun'un değil, ülkemizin de geleceği. Önümüzdeki yıllarda aralarından birçok iş kolunda başarılı insanlar çıkacak. Farklı konumlara geldikleri zaman önce ülkemiz, sonra Samsun'umuz için çalışmalarından daha güzel ne olabilir? Üçüncü yılını tamamladığımız projemize maddi manevi destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Samsun olarak güç birliği sağlayıp, tek yumruk olarak güzel ilimizin menfaatlerini her zaman sonuna kadar savunacağız."