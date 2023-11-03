Sevdiği şarkıları dinleyenlerin acı ve stresle daha iyi başa çıktığı tespit edildi

Sevdiği şarkıları dinleyenlerin acı ve stresle daha iyi başa çıktığı tespit edildi

İnsanlar genellikle dinledikleri müzikleri kendilerine iyi geldiğini düşünerek defalarca çalar. Bu durumun insan sağlığına gerçekten iyi gelip gelmediğini araştıran bilim insanları sevilen şarkıların acı hissini azalttığını tespit etti.

Kanadalı araştırmacıların yaptığı çalışma sonucunda katılımcıların hissettiği acı ve rahatsızlık hissinin kendi sevdikleri tarzda müzikler dinlendiğinde daha az hissedildiği ortaya çıktı. Kliniklerde veya hastanelerde çalan şarkıların ise böyle bir etkisi bulunmuyor.

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HÜZÜNLÜ TONLARDAKİ MÜZİKLER ACIYI AZALTIYOR

Hüzünlü alt tonları olan müzikleri dinlemenin de rahatsızlık hissi ve acıyı azalttığı görüldü. Araştırmacıların amacı ilaç kullanmak yerine acı algısını müziği kullanarak azaltmak.

Yapılan çalışmada katılımcıların kollarının iç tarafına yerleştirilen bantlar sayesinde üretilen acı hissi gönderildi. Bu bantlar, kola değdirilen bir bardak sıcak çay ile aynı hissi yaratıyordu. Katılımcılar önce hiç müzik olmadan acıya ne kadar dayandıkları üzerinden değerlendirildi. Daha sonra katılımcılara enerjik, mutlu, rahatlatıcı ve hüzünlü müzikler dinletildi.