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Sevecen’in ailesine tazminat şoku

Bursa’da apandisit ameliyatı sonrası yaşamını yitiren 13 yaşındaki Sevecen Ercan ’ın ailesine ödenen tazminat, Danıştay’ın kararı bozmasıyla bakanlık tarafından faiziyle geri istendi

24.08.2018 - 09:14 | Güncelleme:

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 9 yıl önce karın ağrısı şikâyetiyle gittiği devlet hastanesinde Op. Dr. Murat S. tarafından yapılan apandisit ameliyatı Sevecen Ercan (13), sonrası aşırı derecede ateşlendi.

Sabah gazetesinden Tuna Çam'ın haberine göre; ilaçla ateşi düşürülen ve taburcu edilen Sevecen'in annesi Sibel Polat, sabah kalktığında kızının baygın ve ayaklarının şiş olduğunu görünce hastaneye götürdü.

Tüm aramalara rağmen küçük kızı ameliyat eden doktora ulaşamazken, Yalova Devlet Hastanesi'kaldırılanlan Sevecen'i muayene eden doktorlar apandisit ameliyatı sonrası atılan düğümün çözüldüğünü ve enfeksiyon oluştuğunu belirledi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Sevecen, 20 gün sonra öldü. Ailesinin başvurusu üzerine Murat S. hakkında Orhangazi'de açılan dava, Adli Tıp Kurumu'nun, "Doktorun kabul edilebilir hatası" anlamına gelen raporu üzerine beraatla sonuçlandı. Ailenin temyizi üzerine kararı bozan Yargıtay, "13 yaşındaki çocuğun ölümü bu kadar basit olamaz. Komplikasyonun nedeni araştırılmadı. Sanığın komplikasyon yönetimindeki kusuru da araştırılsın" diye karar verdi. Eşinden ayrı yaşayan anne Sibel Polat'ın, 8 yıl süren hukuk savaşında Yargıtay'ın bozma kararı sonrası dava Bursa'ya 3. İdare Mahkemesi'ne taşındı. Doktoru aklayan ilk raporundan 3 yıl sonra yine aynı rapor gelince mahkeme kabul etmedi. Mahkemenin talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda ise doktorun, "İlgisiz, tecrübesiz ve küçük kızın evde rahatsızlandığında telefonlarını açmayarak ihmalkâr davrandığına" yer verildi.

400 BİN TL TAZMİNAT KAZANDI

Örneğine az rastlanır bir karar vererek 13 yaşındaki çocuğun basit bir ameliyat sonrası ölümünün sıradan bir olay olmayacağına hükmeden Bursa 3. İdare Mahkemesi, kızlarını kaybeden aileye tazminat ödenmesine karar verdi.

Maddi ve manevi olmak üzere anne baba ve ağabeye toplamda 400 bin TL tazminat ödendi. Ancak bakanlık avukatlarının temyizi üzerine Danıştay 15'inci Dairesi, "Yaşanan ölüm olayında sağlık hizmeti kapsamında tıbbi uygulamalar arasında uygun illiyet bağı kurulamamıştır" diyerek kararı bozup, mahkemeye geri gönderdi. Bozma kararının ardından bakanlık aileden, ödenen tazminatı faiziyle geri istedi. Kararın kendilerine tebliğ edilmesiyle şok yaşayan anne Sibel Polat, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok şaşırdım. Aldığımız tazminatın bir bölümünü ihtiyaçlarımız için harcadık kalan kısmıyla oğlumu yurtdışına gönderecektim. Şimdi bu parayı nasıl geri öderim" dedi.

O dönemde 15 yaşında olan Polat Ercan ise kardeşine verdiği sözü tutup Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Ercan, okulunu ilk üç içerisinde bitirerek doktor oldu. Kazanılan tazminatla da Avrupa'da mastır yapacaktı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 44 dakika önce
    Canım Türkiyem saçmalıklar ülkesi oldun çıktın
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