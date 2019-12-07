"En güzel doğum günüm seninle oldu"

Sevgili Geçmiş 8. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Sevgili Geçmiş'te evlenmek ve kızların kaderini Cemal'in eline bırakmak niyetinde olmayan Cahide, Cemal'e büyük bir oyun oynadı. Önce ortadan kaybolan Cahide, gizlice buluştuğu kızlara Cemal'le ilgili tüm gerçekleri anlattı. Sonra da kızların hakkında delil olacak tüm belgeleri yok etti. Ardından da Tekin Malik'in mezarını boşalttı. Sevgili Geçmiş 7. son bölüm özeti ve 8. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevgili Geçmiş'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sinan, babasını kızların öldürdüğünü öğreniyor.

Cemal, Tekin Malik’in arabasının yerini ihbar ederek Cahide’yi iyice köşeye sıkıştırmıştır. Cahide’ye iki seçenek sunar… Ya onunla evlenecektir ya da kızları cezaevine girecektir.

Sinan, Tekin Malik’i kızların öldürdüğünü öğrenmiştir. İpek, Sinan’ın kendilerini ihbar edip etmeyeceğini anlayamaz. Sinan hiçbir şey söylemeden çekip gider. Polis Büyük Ev’in kapısına dayandığında İpek ve kızlar Sinan’ın kendilerini ele verdiğini düşünürler.

Cahide, Cemal’i ortadan kaldırmak için bir plan yapar. Araba ile nikaha gittikleri sırada Cahide Cemal’e saldırır, araba kontrolden çıkar ve birlikte denize uçarlar. Cemal sudan çıkar; kurtulmuştur ancak Cahide yoktur.