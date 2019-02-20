Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaklaşık 2,5 milyar TL kartlı ödeme gerçekleştirildi.
BKM, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre son beş yıllık verilere bakıldığında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan kartlı ödemelerde toplam kartlı ödemeler büyümesine paralel büyüme gerçekleşti.
Bu yıl yine kartlı ödemelere paralel büyüme yaşanırken, 14 Şubat günü yaklaşık 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapıldı. Son beş yılda 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan kartlı ödemeler sırasıyla 1,3 milyar TL, 1 milyar TL, 1,9 milyar TL, 2,2 milyar TL ve 2,5 milyar TL oldu.
2019 yılı Sevgililer Günü'nü kapsayan 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde, ayın bir önceki haftasına göre yüzde 57 artışla kuyumculuk en fazla artış gösteren sektör oldu. Yüzde 13 artışla elektronik eşya ve yüzde 6 artışla sağlık ürünleri/kozmetik sektörü, kuyumculuk sektörünün ardından en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı.
Bu üç sektörde yapılan ortalama kartlı ödeme tutarı ise kuyumculuk sektöründe 798 TL, elektronik eşya sektöründe 377 TL ve sağlık ürünleri/kozmetik sektöründe 132 TL oldu. 14 Şubat özelinde ise en fazla kartlı ödemenin saat 18.00-19.00 arasında gerçekleştiği görüldü.
HER 4 TL ÖDEMENİN 1 TL'Sİ İNTERNETTEN GERÇEKLEŞTİ
8-14 Şubat haftasında en fazla artış görülen kuyumculuk, elektronik eşya ve sağlık ürünleri/kozmetik sektörlerinde yapılan kartlı ödeme tutarının yüzde 24’ünün internetten yapıldığı görüldü. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 19 olan bu oran dikkate alındığında, bu yıl hediye alımlarında internetten ödemeler daha çok tercih edildi.
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