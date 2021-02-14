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Sevgililer Günü'nde birbirinden iddialı yapımlar Show TV'de!

Birbirinden iddialı yapımlarıyla fark yaratan Show TV, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir tanıtım yayınladı. Eğlenceli yapımları ve reyting rekortmeni dizilerin oyuncularının romantik hallerinin ekrana geldiği tanıtım seyircileri derinden etkiledi. Oyuncuların aşka dair birbirinden anlamlı sözleri ise dikkat çekti

Sevgililer Günü'nde birbirinden iddialı yapımlar Show TV'de!

Engellerin arasında filizlenen Ramo-Sibel aşkının tüm güzelliğiyle ekrana geldiği, yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişen Ali Rıza ve Halide’nin aşklarını bir kez daha haykırdığı tanıtımda Halide, “Birbirleriyle atan iki kalp varsa eğer; mesafelerin, dağların, denizlerin hiçbir önemi yoktur!” sözleriyle aşkın gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Efsun ve Yamaç’ın kucaklaştığı aşk dolu halleri büyük beğeni toplarken, genç aşıklar Rüya ve Ömer ekran başındakileri gülümsetiyor. Macera ve komedi dolu aşklarıyla gönüllerde taht kuran Kuzey ve Yıldız ile Bilal’e olan aşkıyla izleyenleri gülme krizine sokan Naime eğlenceli halleriyle tanıtıma renk katıyor.

İşte Sevgililer Günü Özel Tanıtımı;

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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