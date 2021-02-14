Engellerin arasında filizlenen Ramo-Sibel aşkının tüm güzelliğiyle ekrana geldiği, yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişen Ali Rıza ve Halide’nin aşklarını bir kez daha haykırdığı tanıtımda Halide, “Birbirleriyle atan iki kalp varsa eğer; mesafelerin, dağların, denizlerin hiçbir önemi yoktur!” sözleriyle aşkın gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Efsun ve Yamaç’ın kucaklaştığı aşk dolu halleri büyük beğeni toplarken, genç aşıklar Rüya ve Ömer ekran başındakileri gülümsetiyor. Macera ve komedi dolu aşklarıyla gönüllerde taht kuran Kuzey ve Yıldız ile Bilal’e olan aşkıyla izleyenleri gülme krizine sokan Naime eğlenceli halleriyle tanıtıma renk katıyor.

İşte Sevgililer Günü Özel Tanıtımı;