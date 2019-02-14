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Avcılar’da yıllardır evinde yatağa bağlı yaşayan 84 yaşındaki Şeriban Öksüz’e, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy yardım eli uzattı. İHA'nın haberine göre Ulusoy, tedavi görmesi için hastanede yardımcı olduğu Şeriban teyzeyi, hastane odasında ziyaret ederek 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutladı. Ulusoy’un sürpriz ziyareti sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Öksüz’ün kızı Selma Gürel de annesinin bu sürecinde yanında olduğu için Ulusoy’a teşekkürlerini iletti. Ulusoy ziyaretlerinin ardından hastanede tedavi altında olan hastaların, refakatçilerin ve çalışanların 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü’nü kırmızı karanfil vererek kutladı.
Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, doğumundan sonra görme engelli olan 15 yaşındaki öğrenci Yuşa Fırat Akgün’ün evinde ziyaret etti. Ulusoy, hayali kendisi gibi doktor olmak olan Akgün’e tavsiyelerde bulundu. Akgün ise Ulusoy’a ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Başkan Adayı Ulusoy, ziyaret sırasında ilçe genelinde yaşayan engellilere ilişkin projelerinden de bahsetti: “İnşallah Avcılar’da çok büyük bir engelsiz yaşam merkezi kuracağız. İçerisinde spor kompleksleri, eğitim merkezleri, okullar, rehabilitasyon merkezi olacak olan bir yer kuracağız. Böyle büyük bir proje hazırladık. Şu anda bu proje hazır" şeklinde konuştu.
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