D-100 Karayolu Şişli Çağlayan mevkiinde, her iki yönde de trafik akışının yavaşladığı saatlerde ortaya çıkan seyyar satıcılar, ilerleyen araçların arasından geçerek satış yapıyorlar. Çağlayan'da hemen her akşam rastlanılan seyyar satıcılar, günün anlam ve önemine uygun ürünler de satıyor.

Genellikle yiyecek, su, telefon şarj cihazı satan seyyar satıcılar, bugünün sevgililer günü olması nedeniyle sürücülere çiçek satmaya çalıştı. Bugün yoldaki çok sayıda çiçekçi dikkat çekti. Neredeyse 10 metrede bir seyyar satıcı satış yaptı.

Çağlayan mevkii Zincirlikuyu istikametinde bir satıcı, araçların arasında tehlikeli bir şekilde dolaşması yetmiyormuş gibi kendilerini görüntüleyen kameraya da poz vermeyi ihmal etmedi. Bazı seyyar satıcıların trafikte ilerleyen araçları durdurmaya çalışması hem sürücülerin hem de kendi canlarını tehlikeye attı.