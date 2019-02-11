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Mutluluk hormonu, diğer adı ile serotonin nörotransmitter'dir. Yani sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlamakla görevlidir. Serotonin salınımı bireyde mutlu, enerjik olma gibi bir his uyandırırken, eksikliğinde ise uyku hali, mutsuz olma ve depresif etkiye neden olabilir.