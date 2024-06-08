Sevgilisini zehirleyen kadın sonra hastaneye götürdü!

İstanbul'da olay, geçtiğimiz gün Kartal ilçesi Karlıktepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Alev isimli bir kadın, kendi evinde sevgilisini ilaçla zehirledi.

DURUMU KÖTÜLEŞİNCE HASTANEYE GÖTÜRDÜ İHA'da yer alan habere göre sevgilisinin durumunun kötüye gitmesi üzerine kadın daha sonra kendi aracıyla sevgilisini hastaneye götürdü.

POLİS, KADINI GÖZALTINA ALDI REKLAM Hastane polisinin devreye girmesiyle, sevgilisini zehirleyen kadın gözaltına alındı. Zehirlenen adam ise hastanede tedavi altına alındı.