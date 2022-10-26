Sevgilisinin oğlu ve yeğeni öldürmüştü! İşte istenen cezalar

Durumu haber alan Behiye T.'nin oğlu Mehmet Y. ile yeğeni Serdar T., eve gelip Hayrettin Avağ ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Y. ile Serdar T., bıçakla Avağ'ı göğüs ve karın bölgesinden bıçakladı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hayrettin Avağ'ın cansız bedeni, çevik kuvvet ekiplerinin kontrolünde cenaze aracına alındı. Mehmet Y. ile Serdar T., ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

DHA'nın haberine göre olay, 11 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Avağ, birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin evine geldi.

Antalya'da Hayrettin Avağ'ın (45), birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin (41) oğlu Mehmet Y. (24) ve yeğeni Serdar T. (32) tarafından öldürülmesine ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu 2 sanık hakkında 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' talep etti

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

'Kasten öldürme' ve 'basit yaralama' suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Mehmet Y. ve Serdar T. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, kaldıkları cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı. Duruşmada savunma yapan Serdar T., olayın bir anda gerçekleştiğini iddia etti. Sanık Mehmet Y. ise tasarlayarak gerçekleştirmediklerini ileri sürdü. Şikayetçi avukatı Güneş Erdoğan ise sanıkların iştirak halinde tasarlayarak cinayeti işlediğini savunarak, olayı namus davası gibi göstermek istediklerini anlattı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Mehmet Y. ve Serdar T.'nin iştirak halinde 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, sanıkların 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraatlarını talep etti.